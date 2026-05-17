La Capital | La Región | cárcel

"El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

El nuevo penal alojará a más de 1.150 internos de alto perfil y busca reforzar el aislamiento de líderes criminales para cortar vínculos con organizaciones delictivas fuera de prisión

17 de mayo 2026 · 16:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Infierno

"El Infierno", la nueva cárcel para criminales de alto perfil. 

"El Infierno", la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil que se construye en la Unidad Penitenciara Nº8 de Piñero, será inaugurado en mayo de 2027. El nuevo penal tiene una inversión provincial superior a los $143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1.150 reclusos -entre ellos narcotraficantes y sicarios- y será una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.

Las obras forman parte de una estrategia integral de seguridad pública que, según el gobernador Maximiliano Pullaro, excede el trabajo policial y la incorporación de tecnología. “La seguridad no solo tiene que ver con la policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó.

En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.

Pullaro destacó la decisión política de avanzar con la infraestructura penitenciaria para alojar a “1.150 reclusos de alto perfil” y señaló que, paralelamente, en el mismo predio se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una.

Además, indicó que al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. Según el mandatario, esto permitirá “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.

El gobernador subrayó también que se trata de “una cárcel de máxima seguridad” asociada a una inversión histórica para Santa Fe. “En cien años se construyeron 3.500 celdas y, en cuatro años de gestión, vamos a hacer más de 3.500. Seremos el gobierno que más plazas carcelarias construyó”, sostuvo.

WhatsApp Image 2026-05-17 at 08.56.05

Un modelo penitenciario con aspiración regional

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y aseguró que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar.

“En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, sostuvo.

Cococcioni añadió que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” diseñado no solo para evitar fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas cada vez más complejas.

>>Leer más: Descartan riesgo de fuga en la cárcel de Piñero por los boqueteros de alto perfil

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, afirmó que el complejo fue concebido “a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”. Explicó que el diseño busca maximizar el aislamiento de personas que, aún detenidas, continuaron organizando delitos desde prisión.

El establecimiento se inscribe dentro de las políticas provinciales orientadas a cortar la comunicación entre líderes criminales y las estructuras delictivas que operan fuera de los penales, mediante mayores niveles de aislamiento y control.

Cómo será “El Infierno”

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto involucra a varias empresas trabajando de forma simultánea para acelerar la ejecución, aunque ello exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas en los distintos pabellones.

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.

También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto.

Noticias relacionadas
Masacre de fauna santafesina. La última resolución gubernamental establece un máximo de caza de doce patos por día y por persona. 

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Los nuevos protocolos para obtener las licencias de conducir para motos debutarán este lunes.

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para las licencias de motos en Santa Fe

el pie en el acelerador, la memoria intacta y una carrera que no termina

El pie en el acelerador, la memoria intacta y una carrera que no termina

La localidad cuenta con 10.000 puestos de trabajo y más de 260 establecimientos productivos, siendo un punto estratégico para industrias de energía, agro y logística.

Alvear acelera obras estratégicas y busca consolidarse como un nodo clave en el sur de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Lo último

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

"El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

La provincia denunció ante la Justicia la matanza de patos, yacarés y aves protegidas en la Cuña Boscosa. Las imágenes de cazadores extranjeros posando con cientos de ejemplares muertos desataron indignación.

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol
Ovación

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Por Tomás Barrandeguy
la region

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Ovación
Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

Central: el esfuerzo que estaba en el plan original y que no habría nada que lo haga cambiar

Central: el esfuerzo que estaba en el plan original y que no habría nada que lo haga cambiar

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado
La Ciudad

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta
Negocios

Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
Policiales

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa
Policiales

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Derecha módica o peronismo resignificado

Por Jorge Asís
En foco

Derecha módica o peronismo resignificado

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío
la ciudad

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades
Policiales

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"