"El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

El nuevo penal alojará a más de 1.150 internos de alto perfil y busca reforzar el aislamiento de líderes criminales para cortar vínculos con organizaciones delictivas fuera de prisión

"El Infierno" , la nueva cárcel destinada a internos de alto perfil que se construye en la Unidad Penitenciara Nº8 de Piñero, será inaugurado en mayo de 2027. El nuevo penal tiene una inversión provincial superior a los $143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1.150 reclusos -entre ellos narcotraficantes y sicarios- y será una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.

Las obras forman parte de una estrategia integral de seguridad pública que, según el gobernador Maximiliano Pullaro, excede el trabajo policial y la incorporación de tecnología. “La seguridad no solo tiene que ver con la policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó.

En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.

Pullaro destacó la decisión política de avanzar con la infraestructura penitenciaria para alojar a “1.150 reclusos de alto perfil” y señaló que, paralelamente, en el mismo predio se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una.

Además, indicó que al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. Según el mandatario, esto permitirá “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.

El gobernador subrayó también que se trata de “una cárcel de máxima seguridad” asociada a una inversión histórica para Santa Fe. “En cien años se construyeron 3.500 celdas y, en cuatro años de gestión, vamos a hacer más de 3.500. Seremos el gobierno que más plazas carcelarias construyó”, sostuvo.

WhatsApp Image 2026-05-17 at 08.56.05

Un modelo penitenciario con aspiración regional

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y aseguró que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar.

“En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, sostuvo.

Cococcioni añadió que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” diseñado no solo para evitar fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas cada vez más complejas.

>>Leer más: Descartan riesgo de fuga en la cárcel de Piñero por los boqueteros de alto perfil

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, afirmó que el complejo fue concebido “a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”. Explicó que el diseño busca maximizar el aislamiento de personas que, aún detenidas, continuaron organizando delitos desde prisión.

El establecimiento se inscribe dentro de las políticas provinciales orientadas a cortar la comunicación entre líderes criminales y las estructuras delictivas que operan fuera de los penales, mediante mayores niveles de aislamiento y control.

Cómo será “El Infierno”

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto involucra a varias empresas trabajando de forma simultánea para acelerar la ejecución, aunque ello exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas en los distintos pabellones.

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.

También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto.