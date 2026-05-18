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Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro

La agenda de la economía. Fisfe junto al gobierno de Santa Fe invita a participar de “Fabricar futuro”, un encuentro para construir el futuro del país en materia productiva que se realizará el jueves 28 de mayo en Rosario

18 de mayo 2026 · 06:30hs
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La industria que se viene. Fisfe organiza la conferencia “Fabricar futuro” el próximo 28 de mayo.

La industria que se viene. Fisfe organiza la conferencia “Fabricar futuro” el próximo 28 de mayo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe invita a participar de una nueva ronda de negocios público-privada orientada a incorporar tecnología en la gestión estatal y en el entramado productivo. La actividad, denominada Vincular Inteligente 2026, se realizará el viernes 22 de mayo en La Fluvial, en Rosario, y reunirá a municipios, organismos públicos y empresas con proveedores de soluciones tecnológicas. La iniciativa apunta a acelerar la transformación digital del Estado, optimizar la prestación de servicios y fortalecer la competitividad de la economía provincial. Para ello, se prevé la realización de más de 75 mesas de negocios, un auditorio con charlas temáticas y un espacio B2B (un ámbito donde empresas ofrecen sus productos o servicios a otras empresas o al Estado) con 30 stands de firmas tecnológicas. La convocatoria está dirigida a intendentes y funcionarios de áreas como modernización, ambiente, obras públicas, transporte y seguridad, así como a empresas públicas y privadas interesadas en optimizar procesos productivos. También participarán entes descentralizados -como puertos, aeropuertos, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos)-, lo que amplía el alcance institucional de la jornada. Del lado de la oferta, estarán presentes firmas especializadas en internet de las cosas (IoT), energía, movilidad, seguridad urbana, conectividad, plataformas digitales y soluciones sustentables. El programa incluirá además paneles sobre ciudades inteligentes, producción y competitividad, innovación transversal y futuro tecnológico. En ese marco, se presentará la plataforma Timbó Compras, un sistema digital que busca transparentar y agilizar la relación entre proveedores y el Estado. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

Conferencia Fabricar Futuro

El 28 de mayo las provincias de la Región Centro se sientan a debatir el país que quieren fabricar. La Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe) junto al gobierno de la provincia invitan a participar del encuentro “Fabricar futuro”, un evento que se realizará en en los salones de La Fluvial en Rosario y reunirá a quienes piensan, producen y gestionan: tres miradas que se necesitan mutuamente para construir el futuro del país. El mundo atraviesa transformaciones aceleradas, la transición energética, el cambio tecnológico y la reconfiguración de las cadenas de valor están redefiniendo las reglas del desarrollo: dónde se produce, cómo se organiza el trabajo y quién captura el valor. Y Argentina no puede quedar al margen de este proceso. El encuentro contará con la participación de Martín Rapetti, Fundador de Equilibra; Juan Gabriel Tokatlian, de Universidad Torcuato Di Tella y María Florencia Iglesias, del Consejo Federal de Inversiones; además de autoridades provinciales y referentes de Fisfe y la Unión Indsutria Argentina (UIA). Inscripción aquí.

Convocatoria para empresas santafesinas de delicatesen

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe convoca a empresas dedicadas a la producción de delicatesen y productos alimenticios con alto valor agregado, y a emprendedores de productos regionales de todo el territorio provincial, a participar de una nueva edición de la tradicional muestra que se desarrollará del 16 al 26 de julio en Buenos Aires. La inscripción cierra el 29 de mayo. Las empresas interesadas deberán inscribirse mediante el formulario disponible en el sitio del programa Santa Fe Expone, donde además podrán encontrar el calendario de exposiciones y el reglamento de participación aquí.

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Santa Fe convoca a empresas dedicadas a la producción de delicatesen y productos alimenticios con alto valor agregado.

Convocan a startups para transformar salud y alimentos

Con el objetivo de identificar y potenciar startups de impacto social que desarrollen soluciones innovadoras en salud, agricultura y seguridad alimentaria en América Latinase abrió la convocatoria para una nueva edición de su programa regional Legado 2026. La iniciativa, impulsada por la Fundación Bayer en alianza con Endeavor, salió a la búsqueda de emprendimientos que ya hayan superado una etapa inicial de validación y busquen escalar sus modelos de negocio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo. La edición 2026 amplía su alcance geográfico y se posiciona como una plataforma regional. A los países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay— se suman Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. Legado está dirigido a emprendimientos de base tecnológica o científica que ya cuenten con primeras ventas —o estén próximos a lograrlas— y que busquen dar el salto hacia una mayor escala. El enfoque prioriza proyectos con impacto sistémico, capaces de intervenir en cadenas completas y no solo en problemas aislados. En el eje de salud, se destacan soluciones vinculadas a diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a servicios sanitarios, salud femenina, longevidad y acceso a agua potable y saneamiento. En agricultura y seguridad alimentaria, las prioridades incluyen la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de dietas saludables, la agricultura regenerativa y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores. El programa seleccionará diez startups, que accederán a mentorías estratégicas con especialistas de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, además de visibilidad y conexiones a nivel regional. Además, dos emprendimientos recibirán un premio económico de 20.000 dólares cada uno para potenciar su crecimiento. Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo a través del sitio oficial del programa: https://www.conosur.bayer.com/es/legado. El proceso incluye instancias de evaluación, entrevistas y presentaciones, y culmina con un demo day regional hacia fin de año.

La UBA lanza diplomatura virtual en IA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que ya se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura de posgrado en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones. La propuesta académica busca formar profesionales capaces de comprender, aplicar y gestionar herramientas de inteligencia artificial en un contexto en el que la IA se consolida como un nuevo estándar de competitividad en el mundo laboral. La diplomatura cuenta con una carga horaria de 120 horas y se estructura sobre tres grandes pilares. El primero es la IA tradicional, vinculada al uso de modelos predictivos basados en datos para la toma de decisiones. El segundo es la IA generativa, tecnología que marcó un punto de inflexión en la relación entre las personas, el conocimiento y el trabajo, al funcionar como un potenciador cognitivo capaz de ampliar las capacidades profesionales para crear, analizar, sintetizar y transformar texto, imagen, video, audio, código y otros contenidos digitales. Este enfoque abre nuevas posibilidades para la productividad, la innovación y la toma de decisiones en las organizaciones. El tercero es la IA agéntica, enfocada en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de interpretar objetivos, planificar acciones, utilizar herramientas digitales y ejecutar tareas complejas en entornos organizacionales, ampliando las posibilidades de automatización, asistencia y rediseño de procesos. Comienza el 20 de agosto. Aquí para más información.

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Petroquímica. El impacto en la ciudad, de 45 mil habitantes, es enorme.

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El desarrollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el link http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected].

Se viene Agroactiva 2026

La próxima edición de Agroactiva se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, una consigna que busca reflejar la identidad del agro argentino y el entramado productivo que lo rodea. Agroactiva 2026 ya cuenta con más de mil expositores y tendrá más de un millón de metros cuadrados de exposición, revelaron los organizadores de la expo. Se espera que unas 270.000 personas recorran el predio para lo cual se dispusieron 62 hectáreas destinadas a estacionamiento. Ya se pueden descargar las invitaciones gratuitas a la muestra ingresando aquí.

Congreso ganadero 2026 en Rosario

El 11 de junio se realizará en Rosario el XIII Congreso Ganadero, un encuentro clave para analizar la situación actual del sector y brindar herramientas a productores. La jornada pondrá el foco en mejorar la eficiencia productiva y aumentar los kilos por animal. El Ing. Agr. Tomás Layús presidente de la Sociedad Rural de Rosario, destacó que el evento buscará “mostrar dónde está parada hoy la ganadería”, con un diagnóstico realista que contemple tanto las oportunidades como las dificultades actuales. Según explicó, el escenario presenta “luces verdes, amarillas y algunas rojas”, lo que obliga a analizar en profundidad cada sistema productivo. El congreso tendrá formato de jornada completa y reunirá a especialistas y referentes del sector, con el objetivo de acercar información técnica y estratégica a los productores. Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar la eficiencia tranqueras adentro. Entre los temas que se abordarán se destacan el aporte de la genética, la sanidad animal clave para evitar pérdidas productivas y el aprovechamiento de recursos forrajeros en un año que se perfila como húmedo. También se hará foco en el manejo, el seguimiento y el uso de datos como herramientas fundamentales para mejorar los resultados. Inscripción aquí.

Innovación, negocios y economía disruptiva

El Foro de Reflexión invita a participar del webinar “Innovación, negocios y economía disruptiva en un mundo de incertidumbre global” que realizará el próximo sábado 13 de junio, a las 15. El encuentro -que cuenta con el apoyo de la Red Iberoamerciana de Reflexión- estará a cargo de de Joäo Pedro Pereira, socio de la consultora portuguesa Total Bold Consulting y presidente ejecutivo de Porcham (Cámara de comercio e Inudstria Sino-Portuguesa), además de miembro de la Junta Directiva del Centro de Cooperación Internacional para la Inversión y el Comercio Sino-Portugués. Más información en www.forodereflexion.com.ar, e-mail: [email protected].

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