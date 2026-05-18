Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará la clasificación a octavos de final ante el conjunto venezolano. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 18 de mayo 2026 · 11:15hs

Rosario Central recibirá a Universidad Central de Venezuela en la Copa Libertadores.

Rosario Central recibirá a Universidad Central de Venezuela en el estadio Gigante de Arroyito por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Tricolor de este martes por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Universidad Central El partido correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores entre Central y Universidad Central será este martes 19 de mayo, desde las 19, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal del brasileño Flavio Rodríguez de Souza, mientras que su compatriota Daniel Nobre Bins estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Universidad Central La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Tricolor será a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Canaya3 En la tercera fecha de esta Copa Libertadores, Rosario Central goleó 3-0 Universidad Central en Venezuela. >> Leer más: Central cambia rápido el chip y apunta a la Libertadores tras el golpe en el Apertura

Posibles formaciones de Central y Universidad Central Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla. Universidad Central: El entrenador Daniel Sasso no dio indicios del once titular del Tricolor. Embed