Gas pimienta, avalancha y represión policial demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

El partido en el Olaeta comenzó 15 minutos más tarde por disturbios en los ingresos a las tribunas: hubo gases, corridas, heridos y hasta jugadores de Argentino que se acercaron al alambrado en medio de la tensión.

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El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido.

Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

La previa del clásico del ascenso rosarino entre Argentino y Central Córdoba en el José Martín Olaeta no empezó de la mejor manera. Incidentes con la policía a la hora del ingreso provocaron la demora del inicio del partido.

Los incidentes se iniciaron sobre la tribuna charrúa, cuando la policía reprimió con gas lacrimógeno y gas pimienta a varios hinchas que pugnaban por ingresar.

Pero después de trasladó al ingreso de los hinchas locales, cuando se provocó una avalancha sobre Víctor Mercante que la policía también reprimió.

Es más, varios jugadores salaítos se arrimaron al alambrado y el arquero local Francisco Olivera pareció sufrir algún impacto, por lo que debió ser atendido.

image (13) El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido. Marcelo Bustamante

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El médico obligatorio en el estadio inclusive debió atender a algunos heridos en la tribuna alba. Finalmente, unos 15 minutos después el partido pudo iniciarse.

image (11) Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.