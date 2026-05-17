La Capital | Ovación | clásico

Gas pimienta, avalancha y represión policial demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

El partido en el Olaeta comenzó 15 minutos más tarde por disturbios en los ingresos a las tribunas: hubo gases, corridas, heridos y hasta jugadores de Argentino que se acercaron al alambrado en medio de la tensión.

17 de mayo 2026 · 15:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

Marcelo Bustamante / La Capital

Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.
El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido.

Marcelo Bustamante

El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido.

La previa del clásico del ascenso rosarino entre Argentino y Central Córdoba en el José Martín Olaeta no empezó de la mejor manera. Incidentes con la policía a la hora del ingreso provocaron la demora del inicio del partido.

Los incidentes se iniciaron sobre la tribuna charrúa, cuando la policía reprimió con gas lacrimógeno y gas pimienta a varios hinchas que pugnaban por ingresar.

clasico6

También sobre la tribuna de Argentino

Pero después de trasladó al ingreso de los hinchas locales, cuando se provocó una avalancha sobre Víctor Mercante que la policía también reprimió.

clasico5

Es más, varios jugadores salaítos se arrimaron al alambrado y el arquero local Francisco Olivera pareció sufrir algún impacto, por lo que debió ser atendido.

image (13)
El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido.

El arquero Olivera de Argentino se arrimó al alambrado al empezar los incidentes y recibió un impacto. Debió ser atendido.

clasico4

El médico obligatorio en el estadio inclusive debió atender a algunos heridos en la tribuna alba. Finalmente, unos 15 minutos después el partido pudo iniciarse.

image (11)
Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

clasico2

Noticias relacionadas
El domingo se viene el clásico chico de Rosario entre Argentino y Central Córdoba, y dos apellidos ilustres de ambos clubes, Villi Trebino y Omar Montero, contaron sus historias en la previa,

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Argentino y Central Córdoba. Daniel Mariatti, Bruno Cabrera,  Fernando Maletti, Gustavo Velázquez, Matías Giroldi  y Omar Vicente en la previa de clásico.

Argentino y Córdoba ya palpitan el clásico con las dos hinchadas presentes en barrio Sarmiento

Paulo Killer y Thiago Bartalini, en el clásico de 2024 en el Olaeta. Argentino y Central Córdoba vuelven a verse las caras el domingo.

El clásico Argentino-Central Córdoba se jugará el domingo con hinchas visitantes

Central Córdoba hizo un buen primer tiempo en la parte defensiva contra El Povenir, pero lo fallta en lo ofensivo

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Lo último

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

"El Infierno· ya tiene fecha de apertura: la cárcel de máxima seguridad para narcos será inaugurada en 2027

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

La provincia denunció ante la Justicia la matanza de patos, yacarés y aves protegidas en la Cuña Boscosa. Las imágenes de cazadores extranjeros posando con cientos de ejemplares muertos desataron indignación.

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
En vivo: Argentino también queda con diez por la roja Guiñazú y siguen 0 a 0 en el Olaeta
Ovación

En vivo: Argentino también queda con diez por la roja Guiñazú y siguen 0 a 0 en el Olaeta

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Por Tomás Barrandeguy
la region

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Ovación
Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico entre Argentino y Central Córdoba

En vivo: Argentino también queda con diez por la roja Guiñazú y siguen 0 a 0 en el Olaeta

En vivo: Argentino también queda con diez por la roja Guiñazú y siguen 0 a 0 en el Olaeta

Central: el esfuerzo que estaba en el plan original y que no habría nada que lo haga cambiar

Central: el esfuerzo que estaba en el plan original y que no habría nada que lo haga cambiar

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado
La Ciudad

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta
Negocios

Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
Policiales

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa
Policiales

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Derecha módica o peronismo resignificado

Por Jorge Asís
En foco

Derecha módica o peronismo resignificado

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío
la ciudad

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades
Policiales

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"