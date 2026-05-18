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Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte, a un paso de ser juez

Obtuvo dictamen favorable en comisión del Senado tras ser incluido por el ministro Mahiques en la primera tanda de pliegos para juez federal de Santa Fe

18 de mayo 2026 · 09:39hs
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Emilio Rosatti

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos para su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Tras una audiencia compleja y hasta tensa, su pliego debe ser aprobado finalmente por el cuerpo legislativo.

La exposición de Rosatti no pasó por un tubo, al contrario, fue analizada en profundidad según explican las crónicas del Senado. Su vínculo parental está indefectiblemente en la mesa, aunque vale recordar que su padre, el presidente de la Corte Suprema decidió correrse de la votación del plenario del Consejo de la Magistratura que también preside y que aprobó la terna por unanimidad.

Ante la Comisión de Acuerdos que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, Rosatti no la tuvo fácil. Por ejemplo, el senador por Río Negro y ex ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien lo indagó sobre la propuesta de la Corte para modificar el reglamento de los concursos judiciales y reducir la discrecionalidad de la entrevista personal.

La pregunta no fue al azar: esa instancia de entrevistas fue precisamente la que le permitió a Rosatti llegar primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso. "Está dentro de las facultades de la Corte proponer. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé qué postura tomará el Consejo de la Magistratura", respondió el postulante según recoge Perfil.

Lo que viene para Rosatti

Finalmente obtuvo dictamen favorable. Ahora el pliego espera la ratificación en el pleno del Senado que junto a los 82 acuerdos acumulados a lo largo de las cinco reuniones de la comisión deberán resolverse.

Actualmente, Emilio Rosatti se desempeña como secretario en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe, cargo que ocupa después de haberse desempeñado también como secretario en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. En 2022 renunció a competir también para cubrir una vacante luego de que se hiciera público que había dado positivo en un test de alcoholemia.

Este año, el ministro Juan Ignacio Mahiques envió el primer conjunto de candidatos a ocupar cargos de jueces nacionales y federales a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno, para que luego de la firma del presidente Javier Milei sea remitido al Congreso.

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Horacio Rosatti también seguirá presidiendo el Consejo de la Magistratura.

Horacio Rosatti también seguirá presidiendo el Consejo de la Magistratura.

En esa primera lista se incluyen inicialmente 26 cargos: 24 de jueces, uno de defensoría oficial y otro del Ministerio Público Fiscal. La mayoría de los puestos corresponden a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera tanda de un total de 313 pliegos acumulados en el Poder Ejecutivo Nacional.

El primer indicio de este movimiento lo había comunicado la semana pasada Manuel Adorni, jefe de Gabinete, durante una conferencia de prensa en la que informó que el gobierno iba a proceder al envío de los pliegos para cubrir cargos vacantes. Este lunes, finalmente, se firmaron 26 ternas.

Así, tras más de dos años de parálisis el gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos con los que comenzará a intentar completar las más de 300 vacantes acumuladas desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Ese paquete fue remitido en dos tandas por la Casa Rosada y contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de distintos fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.

Entre esos cargos se encuentra Emilio Rosatti, elegido dentro de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su nombre es el que más resalta dentro del listado acotado que envió el Ministerio de Justicia.

Las personas seleccionadas por el Ejecutivo surgen de las ternas que elabora el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de realizar los concursos, evaluar antecedentes, tomar entrevistas y aprobar en plenario las propuestas que luego son remitidas al Poder Ejecutivo Nacional. Es el gobierno quien finalmente elige a uno de los tres postulantes para cubrir el puesto.

Ese engranaje institucional cobra especial relevancia en este caso, porque el organismo que intervino en la confección de la terna está presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y padre del postulante.

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