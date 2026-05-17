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Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40%

La iniciativa de los mayoristas comienza hoy y se extenderá hasta al 24 de mayo. Promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería. La lista de los comercios rosarinos

17 de mayo 2026 · 19:17hs
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Se suman a la iniciativa tanto locales físicos como tiendas on line de comercios mayoristas.

Se suman a la iniciativa tanto locales físicos como tiendas on line de comercios mayoristas.

Con el objetivo de impulsar el consumo en un contexto de caída de ventas, los supermercados mayoristas de todo el país lanzarán desde este lunes 18 y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la Black Week Nacional, con descuentos de hasta el 40% tanto en locales físicos como en tiendas virtuales.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) para “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

En Rosario, Cadam publicó que se suman a la iniciativa Supermercado Micropack (Arijón Arijon 565), Supermercado Mayorista La Esperanza (Av. Uriburu 2843), Parodi S.R.L. (27 de Febrero 3734), Autoservicio Mayorista Lider SRL (Av. Provincias Unidas 2165), Caromar (Av. Pres. Perón 7640), David Rosental e Hijos S.A.C.I. (Mendoza 8145) y Mayorista Makro Rosario Circunvalación y Autopista Rosario-Santa Fe.

Esta edición es la primera del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta on line, donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

Desde Cadam destacaron a través de un comunicado que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En esta línea, contextualizaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

Promociones y descuentos

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza. La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que brindarán promociones especiales esta semana se pueden consultar a través de la web de la cámara empresaria, donde figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.

El consumo está en jaque, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los pequeños y medianos comercios acumularon una caída del 3,5 % en el primer cuatrimestre de 2026. Un sondeo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resaltó que el 72 % de los hogares argentinos ha tenido que recortar sus gastos. Los salarios registrados sufrieron una caída real de nueve puntos porcentuales desde noviembre de 2023.

En el segmento de consumo masivo, la caída de la facturación y la presión sobre los márgenes ha sido determinante. Según un estudio de la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia (Bapro), la combinación de una apreciación cambiaria (dólar barato para importar) y la flexibilización de las importaciones ha acelerado la pérdida de competitividad de los sectores transables. Las empresas optaron por no trasladar la totalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos a los precios finales para evitar una caída mayor en las ventas.

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