El mismo ladrón robó dos veces la recaudación de una estación de servicio céntrica

Una estación de servicio fue blanco de un delincuente que la asaltó dos veces durante las últimas semanas. Se trata del minimarket de 27 de Febrero y Corrientes, donde un mismo asaltante atacó durante la madrugada y se alzó con la recaudación al amenazar y reducir a las cajeras de turno.

Al parecer, el modus operandi del delincuente se repite: ingresa, pide por cigarrillos y cuando la empleada lo pierde de vista le exhibe un revólver con el que le exige el dinero de la caja. Luego, escapa en la oscuridad de la noche.

En ambas ocasiones el asalto se registró alrededor de las 3 de la madrugada y el ladrón actuó a cara descubierta pese a la presencia de las cámaras de seguridad en el interior de la estación de servicio.

"No es la primera vez que nos roban, no hay nadie en la calle y estamos con miedo", reconoció una de las cajeras, mientras que los playeros que habitualmente trabajan en el horario nocturno manifiestan que no tienen "demasiado" dinero encima para justamente evitar estos hechos.

"Son robos muy rápidos, que constan de pocos segundos", añadió una de las empleadas del comercio, quien pidió por mayor seguridad en la zona ante los recurrentes hechos de robo.