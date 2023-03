El intendente dijo que la zona donde balearon el supermercado de los Roccuzzo fue "liberada"

>> Leer más: Balearon el supermercado del papá de Antonela Roccuzzo y dejaron un mensaje para Messi

El titular del Palacio de los Leones siguió insistiendo en que en las imágenes de las cámaras de videovigilancia se ve cómo fue el ataque: "Ahora -enfatizó-, las cámaras no persiguen, no tirotean", remarcó, en alusión a la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Javkin insistió luego: "En la ciudad tenemos policía provincial, policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería. ¿Cuántas persecuciones cubrieron ustedes? Porque no las hay. ¿Cómo se evita esto? Evitando la impunidad".

>> Leer más: Pablo Javkin: "Basta de que ensucien a Rosario, que nos cuiden porque esto es alevoso"

"Hablé con el ministro de Seguridad (Claudio Brilloni) y con el gobernador (Omar Perotti). Los quiero acá. Pero yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí, no me dejaron. ¿Saben por qué vine acá? Porque hay una familia de trabajo a la cual hoy no los dejan trabajar, no los dejan abrir. Los Roccuzzo son una familia de trabajo de muchos años, de antes del vínculo entre Antonela (Roccuzo) y Lionel (Messi)".