Javkin: "Basta de que ensucien a Rosario, que nos cuiden porque esto es alevoso"

Balearon el supermercado del papá de Antonela Roccuzzo y dejaron un mensaje para Messi

"No tengo sospechas (de dónde pudo haber provenido la balacera), tengo hechos que anteceden a esto. ¿Es diferente a lo que pasó frente a la AIC, a los edificios de la Justicia Federal, frente a los dos distritos municipales?", se preguntó el titular del Palacio de los Leones.

"Miren con qué facilidad se genera una noticia mundial, eso lo convierte en más alevoso", agregó muy enojado.

"No me genera nada distinto (ser nombrado en el cartel). Yo tengo una decisión muy clara, el tema es dónde está el resto. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? No tengo armas, no tengo quien me cuide. A mí no me van a correr con esto. Pero los que tiene las armas, la capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que desde la cárcel se cometan delitos, no lo hacen. Y es muy fácil para esa bandas hacer esto".

"Basta de que ensucien a Rosario, que nos cuiden", exigió el intendente.