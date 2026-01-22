El crimen de Jeremías Monzón llegó al debate nacional: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

La senadora Bullrich usó el caso del adolescente asesinado en Santa Fe para reclamar cambios en la ley penal juvenil. El mensaje fue replicado por Milei

El asesinato de Jeremías Monzón , ocurrido en la ciudad de Santa Fe , comenzó a trascender el ámbito judicial y local para instalarse en la agenda política nacional. En las últimas horas, el caso fue utilizado como argumento por dirigentes que impulsan la baja de la edad de imputabilidad, como Patricia Bullrich .

La senadora nacional y exministra de Seguridad se refirió al hecho a través de sus redes sociales y lo vinculó de manera directa con la necesidad de modificar el régimen penal juvenil vigente. Su publicación fue replicada por el presidente Javier Milei , lo que amplificó el alcance del mensaje.

“Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, escribió Bullrich, en referencia a la situación procesal de los adolescentes involucrados, que por su edad no pueden ser condenados penalmente.

Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres.



La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara.



En el mismo mensaje, la senadora sostuvo que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y agregó: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”.

Bullrich cerró su planteo con un llamado político: “En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Un caso judicial en curso

El crimen de Jeremías Monzón está siendo investigado por la Justicia provincial. Según la causa, el adolescente fue asesinado por otros tres jóvenes, también menores de edad. Por tratarse de personas no punibles según la legislación vigente, las medidas judiciales posibles están limitadas y se encuadran en el sistema de protección integral de derechos, no en el penal.

Desde el ámbito judicial y de derechos humanos recuerdan que no existe sentencia firme y que el caso aún se encuentra en etapa investigativa, por lo que cualquier análisis político se produce antes del cierre del proceso judicial.