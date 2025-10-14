La familia de Ivana Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

En vísperas de la audiencia preliminar, una de las hermanas de la hincha de Central asesinada confía en el esclarecimiento del crimen

Después de dos años, la investigación penal preparatoria sobre el crimen de Ivana Garcilazo llegó a una instancia de cierre este martes. "Por nuestra parte, está todo listo para comenzar" , aseguró una de las hermanas en cuanto a la expectativa sobre el juicio por el asesinato de la hincha de Central tras un clásico rosarino.

Silvina Garcilazo se mostró conforme con el pedido de condenas a 33 años de prisión para los tres imputados . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pretende una sanción de 30 años y coincide con la querella a la hora de analizar la responsabilidad de los simpatizantes de Newell's detenidos entre fines de 2023 y febrero pasado.

"Obviamente esto es importante. Llegamos con la tranquilidad que venimos teniendo hasta ahora y la confianza en la Justicia ", manifestó la hermana de la víctima a través de LT8 . Mientras tanto, el fiscal regional Matías Merlo dijo presente a la hora de recibir a los parientes en el Centro de Justicia Penal.

La audiencia preliminar al juicio comenzó pasadas las 8 de la mañana. Ninguno de los acusados estuvo en la sala 7 del edificio del barrio Hospitales. Por cuestiones de seguridad, los tres hinchas rojinegros participaron a través de una videoconferencia desde los establecimientos penitenciarios donde cumplen prisión preventiva.

Ivana Garcilazo Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Damián Reifenstuel lleva tres meses alojado en la cárcel de Piñero. Previamente pasó casi un año y medio prófugo. La búsqueda se cerró a principios de 2025, cuando la policía de Bolivia lo detuvo gracias a la declaración de un testigo de identidad reservada contactado tras el anuncio de una recompensa de 10 millones de pesos.

Antes del debate sobre la organización del juicio, la defensa anticipó el pedido de absolución del profesor de química. Sus representantes afirman que tiene graves problemas de visión y que no le arrojó ningún objeto contundente a la motociclista de 32 años mientras volvía del Gigante de Arroyito.

A diferencia del docente prófugo, Ariel Cabrera y Juan José "Tuerca" Massón se entregaron en el transcurso del primer mes de investigación. Si bien la conducta posterior a la agresión fue distinta, todos son considerados coautores de homicidio simple, agravado por haber sido cometido en el marco de un espectáculo deportivo.

¿Quién mató a Ivana Garcilazo?

Silvina Garcilazo consideró que los tres detenidos deben recibir la misma sanción por el crimen. Incluso consideró que no es imprescindible saber quién tiró la piedra que dio en la cabeza de su hermana. "A nosotros no nos cambia nada, eso lo definirá el juez", manifestó.

Ivana Garcilazo Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La familia de la mujer asesinada entiende que hay evidencia de sobra para dictar sentencia por el homicidio perpetrado el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo. Entre los elementos preponderantes mencionó la declaración de más de 15 testigos que estaban en el lugar y el material de las cámaras de videovigilancia para determinar cómo escaparon los sospechosos.

"Tratamos de estar tranquilos y confiar en que Ivana va a tener justicia", afirmó una de sus hermanas. Minutos después, el juez Fernando Sosa puso en marcha la audiencia preliminar. En principio, la querella espera que el juicio comience entre marzo y abril del año próximo.