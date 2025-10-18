La Capital | Rugby | Atlético del Rosario

En su despedida de la Primera A de la Urba, Atlético del Rosario se despachó con una goleada

Con un rugby de alto vuelo, Plaza Jewell no dejó dudas de que la categoría le quedaba chica. Quedó a solo un punto de Los Matreros, el campeón

Pablo Mihal

Pablo Mihal

18 de octubre 2025 · 19:27hs
Bautista Estelles jugó un partidazo. Jugó e hizo jugar

Bautista Estelles jugó un partidazo. Jugó e hizo jugar, llegó al try y también asistió. 

Atlético del Rosario cerró su campaña en el torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) con un verdadero concierto. Se impuso de manera categórica a Universitario de La Plata por un lapidario 68-24, pero por más abultado que se lea el marcador no le alcanzó para festejar el título ya que Champagnat no pudo frenar a Los Matreros y el equipo de Morón se impuso 38-10 para quedarse con toda la gloria.

Más allá de que el objetivo de máxima estaba cumplido con el ascenso al Top 14 2026, Plaza llegó a la última fecha con la chance de ser campeón. Para ello tenía que ganar con bonus, cosa que hizo, y esperar una ayudita de Champa, algo que nunca ocurrió y por eso el equipo del pasaje Gould se quedó sin el premio extra.

Plaza recuperó este año la mística de hacerse fuerte de local y eso quedó en evidencia este sábado. Desde el vamos impuso las condiciones y pasados los diez primeros minutos ya tenía tres tries a favor mostrando una ferocidad en el ataque digna de un equipo de elite. Pero así como se lo puede admirar por su exquisita definición, el equipo rosarino puede también asombrar por su apatía, sobre todo cuando cae en esos “pozos” que hacen que el rival se agrande, como pasó después del cuarto de hora. Ahí, el Uni platense dejó de ser un mero espectador y no solo descontó, sino que aprovechó ese envión a su máxima expresión para achicar la diferencia.

Sin embargo, antes del final Atlético del Rosario volvió a tomar las riendas del partido, a mostrar su efectividad e irse al descanso con un 35-17 que mostró fielmente lo que había pasado en el campo de juego.

El sello de Atlético del Rosario

En el complemento, después de unos primeros minutos de desorden, Plaza liquidó el pleito. Se mostró firme en defensa y mejor en ataque al punto de que terminó floreándose. Jugó, como lo enseña su escuela, con pases, abriendo la cancha, yendo al frente. Los tries -que al final fueron una decena- cayeron en forma de catarata, como para dejar bien en claro que a Atlético del Rosario esta categoría le quedaba chica.

Tras el pitazo, llegó la tradicional ronda y las palabras del capitán para luego pasar al festejo con su fiel hinchada, la que gritó hasta quedar afónica “me parece que Plaza se va de la B para nunca más volver”.

El resto de Primera A

Pueyrredón, en Benavídez, hizo un gran partido para sellar su clasificación al vencer a Deportiva Francesa 40-30. El otro duelo que acaparó la atención de la fecha se jugó en Burzaco, donde Pucará y San Cirano igualaron 20-20. El empate premió al club de Villa Celina que con ese resultado quedó en el 5° puesto y deberá enfrentar a San Luis, el último del Top 12.

San Albano se despidió en su cancha con la mente fija en el repechaje que jugará desde el próximo sábado para intentar quedarse en Primera A. Los de Corimayo pusieron suplentes y cayeron por goleada ante Hurling, 75-24. En los playoffs recibirán a San Martín, el 5º de Primera A.

San Andrés le ganó a Curupaytí en Hurlingham 29-20 y Lomas a Olivos en Munro por 58-36, en cotejos que cerraron la fecha con clubes que terminaron una temporada con intermitencias.

GER depende de sí para meterse en las semifinales. Tiene que sumar solamente un punto y logrará el objetivo.

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

