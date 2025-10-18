La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto pasó a la Q2 en la clasificación de Austin y largará 15º el GP de Estados Unidos

El argentino logró meterse al segundo corte clasificatorio pese a las debilidades del Alpine y quedó finalmente 15º, detrás de Pierre Gasly. La pole, Verstappen.

Por Gustavo Conti

18 de octubre 2025 · 18:35hs
Franco Colapinto y el Alpine en suelo de Austin.

Franco Colapinto pasó el primer corte clasificatorio para el GP de Estados Unidos, en Austin, la 18ª carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y su 13ª en Alpine. Y largará 15º, justo detrás de su compañero Pierre Gasly. La carrera se disputará este domingo, desde las 16, por Fox Sports y Disney+. Pole de Max Verstappen.

La Q3 en Austin para el GP de EEUU

En el primer intento, Max Verstappen le sacó más de tres décimas a Lando Norris, marcando la cancha, mientras que Hamilton se pasó de largo en la primera curva y Leclerc hizo un trompo en la última.

Y con ese tiempo, el neerlandés se impuso cómodamente sobre Charles Leclerc, que llegó al segundo lugar y delante de Norris. Detrás quedaron Hamilton, Russell, un deslucido Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz y Alonso.

La Q2 en Austin para el GP de EEUU

Goma nueva blanda para los dos intentos del argentino, en los 15 minutos de tanda.

El primer intento del argentino casi pierde el Alpine en las "eses" y lo abortó. Mientras que Gasly quedaba a 1,084s del mejor Kimi Antonelli, aunque le sacaron el tiempo por exceder los límites de pista al entrar a la recta principal. Ambos autos se fueron a boxes.

Y en el segundo intento, pese a hacer su mejor primer sector, ya era 2 décimas más lento que el último que pasó a la Q3, Oliver Bearman, y no la recuperó en los otros dos sectores, quejándose de fuertes ráfagas de viento en las curvas 6 y 7.

Mientras, Gasly fue más rápido que Bearman de entrada pero perdió después en los otros dos sectores y apenas quedó por delante de Colapinto por 393 milésimas. Un buen logro para el francés ante su compañero de equipo, que lo venía superando en las últimas clasificaciones.

La Q1 en Austin para el GP de EEUU

Nadie llegó a hacer una vuelta en el primer intento porque Isack Hadjar perdió el Racing Bulls en las "eses", golpeó fuerte y lo rompió, por lo que flameó la bandera roa.

Solo cuatro pilotos habían hecho un primer parcial y los mejores eran los Alpine. Pierre Gasly 25,632 y Colapinto 25,672s, casi calcados, por delante de Esteban Ocon y Liam Lawson. Iban 14 minutos, 51 segundos de tanda cuando se paró. Otros doce pilotos estaban por empezar vuelta.

El argentino había salido con goma blanda usada para ese primer intento, pero ya para la reanudación puso neumático nuevo. El único que había salido con gomas medias fue Lewis Hamilton.

En los primeros intentos, Gasly fue superior al argentino: 0,565s. Colapinto solo superó a Bortoletto y a Albon. Perdió todo en el inicio de la vuelta, en la primera curva.

Colapinto y Gasly estuvieron igualados en el segundos sector, pero el francés le sacó 3 décimas en el primero y en el último.

Gasly se metió cómodo a la Q2, a solo 392 milésimas del mejor tiempo de Verstappen y Colapinto se metía con lo justo, a 0,832s.

Faltaba el tiempo de Albon, que lo superó, pero excedió los límites de pista y su tiempo se lo quitaron.

El ingeniero del argentino, Stuart Barlow, antes de conocerse la sanción le había dicho a Colapinto por radio que el set-up no era el adecuado. Terminó el corte a 0,440s del francés.

