Crisis en Newell's: las sentidas palabras del Ogro Fabbiani para despedirse de los hinchas leprosos

Cristian Fabbiani dejó de ser este sábado el entrenador de Newell's debido a los malos resultados. A través de redes sociales, le mandó un mensaje a los hinchas

El último partido como DT de Newell's. Cristian Fabbiani en la noche del viernes en La Paternal.

Este sábado, Cristian Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell's debido a los maños resultados y fue despedido del cargo por la comisión directiva luego la última derrota con Argentinos en La Paternal, que fue por 3 a 1 el viernes por la noche.

El presidente Ignacio Astore tomó la decisión de removerlo del cargo ya que el DT había planteado el deseo de seguir hasta el cierre del Clausura, cuando restan tres fechas para la finalización del certamen, pero Newell's todavía no está liberado del riesgo de descenso .

Lo cierto es que luego de esta dolorosa partida para Fabbiani, el propio DT mandó un mensaje por redes sociales para el mundo rojinegro. "Sólo puedo decir gracias . No encuentro palabras de agradecimiento para todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día", comenzó el ya ex entrenador rojinegro.

Y siguió: "Newell's se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es uno de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club".

Fabbiani: "Me entregué al ciento por ciento por Newell's"

"Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera", reconoció el Ogro. Y abundó: "Desde que llegué al club sólo viví para el club al ciento por ciento y no alcanzó del todo".

"Me voy tranquilo"

Por último, manifestó: "Me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar. El club siempre está por delante de cualquier persona".