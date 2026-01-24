La Capital | Policiales | ataque a tiros

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

El hecho ocurrió en barrio San Martín Sur, cerca de Las Flores. Las víctimas fueron baleadas cuando circulaban en bicicleta y están internadas, fuera de peligro

24 de enero 2026 · 11:07hs
La cuadra donde sucedió el ataque a tiros. Foto: captura Google Street View

La cuadra donde sucedió el ataque a tiros. Foto: captura Google Street View

Un ataque a tiros en el extremo sur de Rosario dejó a dos hombres internados con heridas graves desde la noche del viernes. El episodio ocurrió en una zona que, en las últimas semanas, fue escenario de allanamientos por narcomenudeo y homicidios, según indicaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 21, en Pago de los Arroyos al 6800, a la altura de San Martín, en el barrio San Martín Sur, en un sector periférico cercano a barrio Las Flores. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas circulaban en bicicleta cuando fueron atacadas a balazos en la vía pública.

Traslado de urgencia

Tras varios llamados al 911, personal policial llegó al lugar y coordinó el traslado de los heridos en dos ambulancias, que partieron desde la intersección de San Martín y Arequito.

Uno de los heridos fue identificado como Brian Daniel P., de 33 años, quien fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Presentaba una herida de arma de fuego con ingreso por la espalda y salida por la pelvis, además de impactos en el glúteo derecho y en la muñeca derecha. “Fue operado y se encuentra estable”, indicó un vocero policial.

El segundo herido, Lisandro Joel L., de 24 años, fue trasladado al Hospital Provincial con una herida en la caja torácica. Según fuentes del caso, no corre riesgo de muerte.

Investigación en curso

El ataque es investigado por la Fiscalía de Flagrancia en turno, que dispuso las primeras medidas a cargo de la Comisaría 21ª y de la Policía de Investigaciones. Hasta el momento no trascendieron datos sobre los agresores ni el móvil del ataque.

La zona donde ocurrió el hecho permanece bajo la lupa de los investigadores, ya que en las últimas dos semanas se realizaron operativos vinculados al narcomenudeo y se registraron episodios violentos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque en un contexto de conflictividad criminal en el sur de la ciudad.

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
