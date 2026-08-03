Paro docente: la provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó este lunes que, a pesar del llamado a paro docente , en Santa Fe "las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”.

“Como siempre, nuestro objetivo es que las escuelas estén abiertas y que los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo con ese compromiso enorme que tienen los docentes. El Plan Raíz es una muestra de ello. Esa es la tarea fundamental de la escuela”, subrayó la funcionaria.

Coudannes remarcó que “por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, el gobierno provincial tiene un sistema de seguimiento y monitoreo de la presentación de las declaraciones juradas en relación a la prestación de los servicios, que es transparente y eficiente”. En ese sentido recordó que el miércoles es el último día de presentación de las declaraciones.

"Los sindicalistas tienen su mirada. Es difícil poder pensar que el 90% de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real , porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, enfatizó.

La declaración jurada

En el caso de los docentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

Desde Educación se recordó además la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente.

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Finamente, en cuanto al control y monitoreo que llevará adelante el Ministerio de Capital Humano en escuelas de todo el país con el objetivo de constatar el funcionamiento de la Ley 27.802, el Ministerio de Educación de Santa Fe no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes.

Amsafé rechaza el descuento

El gremio que nuclea a docentes de escuelas públicas de la provincia emitió un comunicado este lunes. "Desde Amsafé rechazamos la decisión del gobierno provincial de descontar el día de paro", lamentaron. "Una vez más, el gobierno provincial opta por responder con descuentos salariales en lugar de acompañar un reclamo legítimo que tiene como principal destinatario al gobierno nacional y que busca recuperar recursos fundamentales para el sistema educativo santafesino", sostuvieron.

Desde el sindicato resaltaron que el paro nacional reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de fondos para infraestructura escolar, el fortalecimiento de los programas socioeducativos, el financiamiento educativo y la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. "Son recursos que pertenecen a las provincias y que impactan directamente en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas", aclararon.

En este marco, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró "inadmisible" que se decida descontar el salario "de quienes estamos reclamando por fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe". Y sostuvo: "En lugar de sancionar a la docencia, debería acompañar este reclamo y exigir junto a nosotros que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones hacia la educación pública”.

“Castigar a las y los docentes por defender la escuela pública demuestra una vez más una lógica autoritaria que intenta disciplinar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga. No aceptamos que se pretenda silenciar nuestros reclamos mediante descuentos salariales”, remarcaron. "Seguiremos defendiendo el derecho a la educación pública, los derechos laborales de la docencia y el financiamiento educativo con la convicción de que la unidad, la organización y la lucha son el camino para conquistar más derechos", finalizaron.