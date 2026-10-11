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Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Se trata de una mujer de 36 años y un hombre de 42. Las detenciones se dieron tras una serie de allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

11 de octubre 2026 · 14:13hs
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Femicidio en zona sur. La casa de Grandoli 3860

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Femicidio en zona sur. La casa de Grandoli 3860, donde mataron Natalia Andrea Giménez

Un hombre y una mujer fueron detenidos este domingo tras una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el crimen de Natalia Giménez, ocurrido el pasado 27 de septiembre en barrio Tablada.

La víctima de 35 años fue hallada asesinada en su casa de Grandoli al 3800. La autopsia determinó que la víctima fue apuñalada varias veces y golpeada en la cabeza. La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

En el marco de las investigaciones por el homicidio de Giménez, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Los procedimientos se concretaron en domicilios de Doctor Rivas al 5500, Avellaneda al 3900, Alem al 3600, Maestro Santafesino al 4700, avenida Uriburu al 2100 y pasaje Piceda al 3600 de Rosario, además de una vivienda ubicada en Cervantes al 700 de Villa Gobernador Gálvez.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos una mujer de 36 años y un hombre de 42, por disposición de la Fiscalía interviniente. Además, durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, prendas de vestir, documentación y otros elementos de interés para la investigación, que quedaron a disposición de la Justicia.

>>Leer más: Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen de Natalia Giménez

La mujer fue hallada el domingo 27 de septiembre boca abajo en la cocina de su casa de barrio Tablada. Sus dos hijos le pidieron ayuda a una vecina y minutos después llegó al lugar el padre de los chicos. Luego, tras la llegada del personal médico, se constató que ya había fallecido.

En un principio Fiscalía comunicó que el informe preliminar indicó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego. Sin embargo la autopsia determinó que no había sido baleada pero que el cuerpo presentaba puñaladas.

En ese sentido la causa de la muerte es traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca. Si bien la autopsia se llevó a cabo bajo el protocolo de femicidio, desde Fiscalía indicaron que no es la única línea investigativa que se trabaja desde el hallazgo del cuerpo. Aunque en principio estaría descartada la hipótesis de un robo, dado que la puerta de la vivienda no estaba forzada y tampoco había otros indicios de un asalto.

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