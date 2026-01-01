Año Nuevo: ¿por qué se visten de blanco en esta celebración?

Vestirse de blanco para recibir el Año Nuevo es una tradición extendida en Argentina y la región. Qué simboliza este color y cuál es su origen

La tradicional vestimenta para despedir el año que termina y darle la bienvenida al que llega

Vestirse de blanco en Año Nuevo se consolidó como una de las tradiciones más repetidas para recibir el comienzo de un nuevo ciclo . Sin embargo, como ocurre con muchas costumbres populares, su significado original suele diluirse con el paso del tiempo. ¿Por qué se usa ese color para recibir el año entrante?.

El color blanco se asocia históricamente con la pureza, la paz, la renovación y la esperanza . Por ese motivo, aparece de forma recurrente en celebraciones como casamientos, bautismos y otros rituales ligados a nuevos comienzos.

En el marco de esta celebración, vestirse de blanco simboliza la intención de iniciar una etapa desde cero, con energía renovada y una mirada optimista sobre el futuro. Representa, además, la idea de una “página en blanco”, lista para escribir nuevas experiencias .

A la tradición del blanco, muchas personas suman detalles en dorado y plateado dentro del look de Año Nuevo. Estos colores suelen asociarse con la prosperidad económica, el crecimiento y el optimismo de cara al año entrante. El dorado se vincula con la abundancia y el éxito, mientras que el plateado simboliza equilibrio, modernidad y proyección a futuro.

De dónde viene la tradición de vestirse de blanco

Más allá de las connotaciones religiosas y simbólicas, el origen más difundido de esta tradición se encuentra en Brasil, desde donde se expandió hacia otros países de la región.

Cada 1° de enero, miles de personas celebran el Réveillon en Río de Janeiro, especialmente en la playa de Copacabana. Allí, multitudes vestidas de blanco se acercan al mar como parte de un ritual colectivo para atraer buenos augurios.

Esta costumbre también está muy arraigada en Bahía, donde el uso de ropa blanca y el ingreso al océano al inicio del año se vinculan con los rituales dedicados a Iemanjá, divinidad de la religión umbanda asociada al mar.

Estas prácticas llegaron a América a través de las tradiciones de los esclavos africanos y se integraron con el tiempo a las celebraciones populares, hasta transformarse en una costumbre extendida en toda la región.

Hoy, vestirse de blanco en Año Nuevo combina simbolismo, tradición cultural y creencias populares, y se mantiene como uno de los rituales más elegidos para comenzar el año con energías positivas.