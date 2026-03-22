La Capital | Policiales | Adolescente

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Sucedió este domingo alrededor de las 6.30 de la mañana. El joven, de 17 años, fue atacado tras una discusión en la zona oeste y falleció a causa de las heridas

22 de marzo 2026 · 15:01hs
El hecho se produjo en Pasaje 1737 y Límite del municipio.

El hecho se produjo en Pasaje 1737 y Límite del municipio.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a puñaladas este domingo a la mañana. El hecho sucedió en el límite entre Rosario y Pérez alrededor de las 6.30. Según los vecinos, el ataque se produjo tras una discusión.

Según trascendió, alrededor de las 6.30 de la mañana de este domingo en Pasaje 1737 y Límite del municipio, vecinos del lugar llamaron al 911 por disturbios entre varias personas.

Al llegar al lugar, la policía encontró al joven herido de arma blanca y tendido en la vía pública. La víctima fue trasladada al Centro de Salud El Guri donde se constató su fallecimiento.

El chico fue identificada como Joel Elias Ruiz de 17 años y hasta el momento se desconocen las razones del ataque. La fiscal interviniente dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona así como levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar. Al momento hay tareas investigativas para dilucidar la mecánica del hecho.

Noticias relacionadas
La zona del puente Sorrento fue escenario de momentos de terror para cuatro chicas que volvían de un cumpleaños.

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

El doble homicidio ocurrió en el Fonavi de Rouillón y Seguí, en noviembre del 2022.

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Popeye, un hombre buscado en distintas causas de homicidio

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Pablo Olivetti en la oficina de la empresa en la cual trabaja.

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Ver comentarios

Las más leídas

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Lo último

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Sucedió este domingo alrededor de las 6.30 de la mañana. El joven, de 17 años, fue atacado tras una discusión en la zona oeste y falleció a causa de las heridas

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Qué dice el gurú rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500
Economía

Qué dice el "gurú" rosarino del blue sobre el dólar y por qué ve posible que llegue a $1.500

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Tras suspenderse por lluvia, arranca la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario
La Ciudad

Tras suspenderse por lluvia, arranca la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario

Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera
Policiales

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Tres recomendaciones para ver este fin de semana en Netflix

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Newells consiguió un triunfo liberador que lo ayuda a recobrar fuerzas para una dura lucha

Newell's consiguió un triunfo liberador que lo ayuda a recobrar fuerzas para una dura lucha

Ovación
Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones
Ovación

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Primera C: Central Córdoba sale a la cancha y no pudieron jugar Argentino ni Leones

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Central en Mendoza con novedades: Di María titular y Broun atendiendo a todo el mundo

Frank Kudelka: La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Policiales
Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez
Policiales

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera

Secuestraron un arsenal y detuvieron a tres personas en la ciudad santafesina de Frontera

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

La Ciudad
Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigadores de Rosario convocan donantes para un test que detecta recaídas de cáncer

Tras suspenderse por lluvia, arranca la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario

Tras suspenderse por lluvia, arranca la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Murió Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino
Ovación

Murió Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M
La Ciudad

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi
La Ciudad

El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Por Claudio Berón
Policiales

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario
La Ciudad

Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras