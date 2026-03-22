Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez Sucedió este domingo alrededor de las 6.30 de la mañana. El joven, de 17 años, fue atacado tras una discusión en la zona oeste y falleció a causa de las heridas 22 de marzo 2026 · 15:01hs

El hecho se produjo en Pasaje 1737 y Límite del municipio.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a puñaladas este domingo a la mañana. El hecho sucedió en el límite entre Rosario y Pérez alrededor de las 6.30. Según los vecinos, el ataque se produjo tras una discusión.

Según trascendió, alrededor de las 6.30 de la mañana de este domingo en Pasaje 1737 y Límite del municipio, vecinos del lugar llamaron al 911 por disturbios entre varias personas.

Al llegar al lugar, la policía encontró al joven herido de arma blanca y tendido en la vía pública. La víctima fue trasladada al Centro de Salud El Guri donde se constató su fallecimiento.

El chico fue identificada como Joel Elias Ruiz de 17 años y hasta el momento se desconocen las razones del ataque. La fiscal interviniente dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona así como levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar. Al momento hay tareas investigativas para dilucidar la mecánica del hecho.