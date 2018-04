Detuvieron a dos hombres que no habían vuelto de sus salidas transitorias

Dos hombres que tenían pedido de captura por no haber regresado a prisión de sus salidas transitorias fueron detenidos en el marco de una serie de allanamientos de derivó en otras tres aprehensiones y secuestros de armas. Los operativos, que fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), tuvieron lugar en el barrio Puente Gallego, en la zona sur de la ciudad.

Los detenidos con pedido de captura fueron identificados como Daniel S. (38 años) y Alfredo C. (36). El primero era buscado desde el 17 de diciembre de 2015 luego de que no regresara de una salida transitoria. El segundo cumplía con una condena de 12 años desde el 9 de junio de 2010, pero también dejó la prisión en una salida transitoria y no regresó.

Denuncias de vecinos sobre un grupo de hombres que se movilizaban armados, cometían delitos y serían prófugos de la Justicia derivaron en una investigación de más de quince días que concluyó con cuatro órdenes de allanamiento que emitió la Fiscalía.

Además de las detenciones, efectivos de la PDI secuestraron dos revólveres calibre 22 largo, un arma de fabricación casera, una escopeta de un caño calibre 16, 23 municiones calibre 22 y trece cartuchos calibre 16.