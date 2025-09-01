Piden 12 años de prisión para un hombre que raptó a un constructor al que le reclamaba 35 mil dólares

En mayo de 2023 lo secuestró cuatro horas hasta que le pagara por un contrato que consideraba incumplido. Cobró el rescate, liberó a la víctima y fue detenido

La fiscalía pedirá 12 años de prisión efectiva o una medida de seguridad alternativa por el mismo lapso para un hombre acusado de haber raptado a un constructor al que le reclamaba 35 mil dólares por un contrato supuestamente incumplido. Se trata de Germán Brok Pepa, imputado de secuestro extorsivo y tenencia ilegal de cuatro armas de fuego.

En la audiencia preliminar al juicio oral celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Viviana O’Connell presentó la acusación contra el hombre de 46 años. El juez de primera instancia Hernán Postma resolvió admitir la acusación fiscal y tener por ofrecidas las pruebas de las partes para rendir en juicio.

La fiscal le atribuyó a Brok Pepa un hecho ocurrido entre las 10.30 y las 14.35 del 12 de mayo de 2023 en su domicilio de 3 Febrero al 1500 de Rosario. Allí mantuvo secuestrado a Ariel C., un constructor al que había convocado esa mañana para desayunar y conversar sobre una obra que consistía en demoler una construcción y levantar otra en un terreno propio.

Sin embargo, según la acusación, la conversación se convirtió en un secuestro ya que el cliente lo recibió a punta de pistola —a tal fin empleó un par de armas de fuego— y lo retuvo en su casa durante unas cuatro horas mientras lo amenazaba para que contactara a su socio para que le llevara 35 mil dólares a cambio de liberarlo.

El reclamo se basaba en los 30 mil dólares que Brok Pepa le había pagado como parte de un contrato que consideraba incumplido y otros 5 mil que le pedía como compensación de unos robos que alegaba haber sufrido en el obrador.

El constructor estuvo durante ese lapso sentado en el comedor de la casa, sin acceso a su teléfono celular y firmando por obligación documentos en blanco. Incluso llegó a estar esposado al calefón de la cocina luego de firmar documentos en blanco; “todo bajo constantes amenazas de muerte hacia él, su socio y la familia de ambos”, indicaron desde la Fiscalía Regional.

En ese marco el constructor se comunicó con su socio para que le llevara el dinero. Para entonces el socio ya se había comunicado con la Policía para realizar lo que se denomina entrega controlada. Así, le llevó al acusado 33.500 dólares y minutos más tarde Ariel C. fue liberado.

Detenido

Mientras la víctima se recuperaba del mal momento, la Policía se apostaba en inmediaciones de la cuadra de 3 de Febrero al 1500 para esperar que el sospechoso saliera de su casa, lo cual ocurrió un par de horas después.

Pasadas las 16.30 Brok Pepa salió a la calle y fue arrestado por personal de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC, actual PDI). Además aceptó que los uniformados requisaran el domicilio donde secuestraron el dinero del rescate, un frasco con flores de marihuana, unas esposas de seguridad, una máquina de contar billetes, un contrato de mutuo dinerario fechado el 6 de octubre del año anterior, un contrato de obra, un contrato anexo de obra y dos cajas con municiones calibre 9 milímetros.

Las incautaciones no terminaron allí: en poder del imputado se hallaron cuatro armas, algunas de ellas cargadas: una pistola Taurus 9 milímetros, un revólver calibre 32 largo, un pistolón de un cañón y una escopeta de las conocidas como tumberas.

Brok Pepa fue imputado días después en una audiencia que debió suspenderse para que le realizaran una pericia psiquiátrica al acusado. Luego de ese trámite la jueza Valeria Pedrana aceptó la imputación y dispuso la intervención, gestionada por las parte, del área de Salud Mental de la provincia de Santa Fe. Además le dictó la prisión preventiva que, en principio, el acusado debía cumplir en un efector de salud.

En ese sentido, confirmaron fuentes judiciales, el acusado continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico en prisión preventiva.