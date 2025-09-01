La Capital | Policiales | prisión

Piden 12 años de prisión para un hombre que raptó a un constructor al que le reclamaba 35 mil dólares

En mayo de 2023 lo secuestró cuatro horas hasta que le pagara por un contrato que consideraba incumplido. Cobró el rescate, liberó a la víctima y fue detenido

1 de septiembre 2025 · 20:41hs
La entrada al departamento de 3 de Febrero al 1500 donde permaneció cautivo el empresario.

La entrada al departamento de 3 de Febrero al 1500 donde permaneció cautivo el empresario.

La fiscalía pedirá 12 años de prisión efectiva o una medida de seguridad alternativa por el mismo lapso para un hombre acusado de haber raptado a un constructor al que le reclamaba 35 mil dólares por un contrato supuestamente incumplido. Se trata de Germán Brok Pepa, imputado de secuestro extorsivo y tenencia ilegal de cuatro armas de fuego.

En la audiencia preliminar al juicio oral celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Viviana O’Connell presentó la acusación contra el hombre de 46 años. El juez de primera instancia Hernán Postma resolvió admitir la acusación fiscal y tener por ofrecidas las pruebas de las partes para rendir en juicio.

Cuatro horas

La fiscal le atribuyó a Brok Pepa un hecho ocurrido entre las 10.30 y las 14.35 del 12 de mayo de 2023 en su domicilio de 3 Febrero al 1500 de Rosario. Allí mantuvo secuestrado a Ariel C., un constructor al que había convocado esa mañana para desayunar y conversar sobre una obra que consistía en demoler una construcción y levantar otra en un terreno propio.

>>Leer más: Las cuatro horas que un empresario de la construcción pasó cautivo a manos de un cliente armado

Sin embargo, según la acusación, la conversación se convirtió en un secuestro ya que el cliente lo recibió a punta de pistola —a tal fin empleó un par de armas de fuego— y lo retuvo en su casa durante unas cuatro horas mientras lo amenazaba para que contactara a su socio para que le llevara 35 mil dólares a cambio de liberarlo.

El reclamo se basaba en los 30 mil dólares que Brok Pepa le había pagado como parte de un contrato que consideraba incumplido y otros 5 mil que le pedía como compensación de unos robos que alegaba haber sufrido en el obrador.

El constructor estuvo durante ese lapso sentado en el comedor de la casa, sin acceso a su teléfono celular y firmando por obligación documentos en blanco. Incluso llegó a estar esposado al calefón de la cocina luego de firmar documentos en blanco; “todo bajo constantes amenazas de muerte hacia él, su socio y la familia de ambos”, indicaron desde la Fiscalía Regional.

>>Leer más: Secuestró a empresario y lo apresaron tras el pago controlado del rescate

En ese marco el constructor se comunicó con su socio para que le llevara el dinero. Para entonces el socio ya se había comunicado con la Policía para realizar lo que se denomina entrega controlada. Así, le llevó al acusado 33.500 dólares y minutos más tarde Ariel C. fue liberado.

Detenido

Mientras la víctima se recuperaba del mal momento, la Policía se apostaba en inmediaciones de la cuadra de 3 de Febrero al 1500 para esperar que el sospechoso saliera de su casa, lo cual ocurrió un par de horas después.

Pasadas las 16.30 Brok Pepa salió a la calle y fue arrestado por personal de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC, actual PDI). Además aceptó que los uniformados requisaran el domicilio donde secuestraron el dinero del rescate, un frasco con flores de marihuana, unas esposas de seguridad, una máquina de contar billetes, un contrato de mutuo dinerario fechado el 6 de octubre del año anterior, un contrato de obra, un contrato anexo de obra y dos cajas con municiones calibre 9 milímetros.

Las incautaciones no terminaron allí: en poder del imputado se hallaron cuatro armas, algunas de ellas cargadas: una pistola Taurus 9 milímetros, un revólver calibre 32 largo, un pistolón de un cañón y una escopeta de las conocidas como tumberas.

>>Leer más: Acusado de secuestro extorsivo queda detenido en una institución psiquiátrica

Brok Pepa fue imputado días después en una audiencia que debió suspenderse para que le realizaran una pericia psiquiátrica al acusado. Luego de ese trámite la jueza Valeria Pedrana aceptó la imputación y dispuso la intervención, gestionada por las parte, del área de Salud Mental de la provincia de Santa Fe. Además le dictó la prisión preventiva que, en principio, el acusado debía cumplir en un efector de salud.

En ese sentido, confirmaron fuentes judiciales, el acusado continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico en prisión preventiva.

Noticias relacionadas
la fiscal pidio 3 anos y medio de prision para la actriz andrea del boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La trama del asesinato por error de María Florencia González se expuso en la audiencia contra una banda del barrio Parque Casas. 

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El acusado recuperó la libertad, aunque la investigación sigue en curso con declaraciones pendientes de la víctima y del personal del hotel.

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

intento de abuso en barrio agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Ver comentarios

Las más leídas

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Lo último

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Franco Colapinto y la superación a Pierre Gasly, el mejor símbolo a un año del debut de Fórmula 1

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Brote, de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Municipalidad aportó registros fotográficos y fílmicos para que las víctimas realicen la denuncia ante la Justicia por patentes clonadas
Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

El boleto educativo sigue activo en Rosario: ¿qué pasa con la Sube?

Newells podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Newell's podría blindar en los próximos días a uno de los juveniles que más promete

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre

Ovación
El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central
Ovación

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

El guiño de Chelsea a Rosario Central en la presentación de Facundo Buonanotte

Policiales
Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Era para mí: la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

"Era para mí": la trama del asesinato por error de una vecina de Empalme Graneros

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

Intento de abuso en barrio Agote: el encargado del hotel fue la clave para evitar el ataque

La Ciudad
Brote, de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro
La Ciudad

"Brote", de Mario Holand, se presentará el viernes en la Casa del Foro

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina
Información General

La OMS emitió una alerta mundial por el fentanilo contaminado en Argentina

Pullaro y la economía: Estamos muy preocupados por la situación que vivimos
POLITICA

Pullaro y la economía: "Estamos muy preocupados por la situación que vivimos"

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y más: Mariana Carbajal e Ingrid Beck llegan "Encendidas" a Rosario

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó $1.700 millones de pesos

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta
La Ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia
La Región

Es de San Jerónimo Norte y la única esperanza a su rara enfermedad está en Tailandia

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Zoom

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman la medida de fuerza por 48 horas a partir de este lunes

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo
La Ciudad

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes
Política

En un escrutinio muy lento, el oficialismo celebraba la victoria en Corrientes

Newells empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano
Ovación

Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación
Economía

La provincia de Santa Fe perdió 125 tambos en un año: crece la preocupación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence
Ovación

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario