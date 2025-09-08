Un preso fue imputado del secuestro y fallido homicidio de un hombre en barrio Godoy

Andrés Khalil S. estaba detenido por narcomenudeo. Ahora sumó imputaciones por un ataque contra un hombre de 31 al que le dispararon 13 tiros pero sobrevivió

Luego de secuestrarlo cerca de 27 de Febrero y circunvalación Ezequiel A. fue baleado en Julio Vanzo al 8000, en barrio Godoy.

Un joven de 24 años fue imputado de haber secuestrado a un hombre y llevarlo en un auto hasta un lugar donde le dispararon trece veces para matarlo, aunque sin éxito . Se trata de Andrés Khalil S., imputado de privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Andrés S. fue imputado por el fiscal Franco Tassini en una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal (CJP). Luego de aceptar la acusación el juez Rodrigo Santana le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años para el acusado, que ya estaba detenido por seis meses imputado de integrar una estructura narco que le atribuyen liderar a Jésica “Fea” González, expareja de Claudio “Morocho” Mansilla .

El fiscal le atribuyó a Andrés S. una secuencia delictiva perpetrada el 13 de mayo de este año . Comenzó alrdedor de las 22 cuando, según Tassini, el sospechosos fue en un auto Peugeot 208 —conducido por un hombre hasta ahora no identificado— hasta el cruce de 27 de Febrero y la colectora de circunvalación José María Rosa, en el extremo oeste. Allí fue interceptada la víctima, un hombre de 31 años, quien al encontrarse amenazado con un arma de fuego subió al auto contra su voluntad .

El hombre secuestrado, Iván Ezequiel A., fue trasladado hasta el barrio donde vive Andrés S. quien al llegar convocó a otros dos hombres que subieron al asiento trasero del auto y amedrentaron a la víctima con otras armas, además de propinarle golpes varios. Esa situación se extendió durante varios minutos hasta que los maleantes decidieron llevar a la víctima hasta la cuadra de Julio Vanzo al 8000, en el barrio Godoy.

Intento de homicidio

Allí el hombre secuestrado fue obligado a bajar del auto y apenas lo hizo uno de los captores comenzó a dispararle con una pistola calibre 9 milímetros “con la finalidad de matarlo”, insistieron desde fiscalía. La víctima recibió trece balazos en brazos, piernas y glúteos pero al parecer ningunó le generó daños que comprometieran su supervivencia.

En la escena los investigadores secuestraron 14 vainas servidas, un plomo y tres proyectiles encamisados. En tanto Iván Ezequiel A. fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde fue operado.