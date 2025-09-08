Un preso fue imputado del secuestro y fallido homicidio de un hombre en barrio Godoy

Zoom
El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Policiales
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
La Ciudad
Supermercados de Rosario: los clientes van más seguido pero compran menos
Ovación
Juan Gallardo: "Quiero estar entre los mejores del mundo del karate"
INFORMACION GENERAL
Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión"
POLICIALES
Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
La Ciudad
Potrero La Calamita, un lugar donde la solidaridad saca a los pibes de la calle
Política
Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"
Política
Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"
POLICIALES
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados
Información General
En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Zoom
Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Política
Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"
La Ciudad
Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
Ovación
Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's
Política
Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe
Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Información General
"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General
Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa