La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

La cantante fue parte del ciclo de entrevistas "El Buscador" y llevó al periodista a conocer los lugares que marcaron su infancia en la ciudad

21 de octubre 2025 · 11:23hs
Nicki Nicole recorrio Rosario junto a Julio Leiva

Nicki Nicole recorrio Rosario junto a Julio Leiva

Hace tan solo unas semanas, Nicki Nicole fue la protagonista del show central por el tricentenario de Rosario. Con entrada libre y gratuita, miles de rosarinos colmaron el Monumento a la Bandera para disfrutar del espectáculo “De Rosario para Rosario”, encabezado por Nicki y Juan Carlos Baglietto, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, dirigida por Nicolás Sorín.

Durante su paso por la ciudad, la joven cantante aprovechó para grabar una entrevista con Julio Leiva. Luego de su histórica presentación, el periodista, creador del ciclo "El Buscador", compartió una charla íntima con la rosarina mientras recorrían distintos rincones de Rosario.

Llevando una vez más a su ciudad natal a lo más alto, Nicki habló sobre sus inicios en la música, el show en el Monumento a la Bandera, y sus mayores miedos, y contó anécdotas inéditas.

>> Leer más: De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebraron el tricentenario ante 250 mil personas

Un recorrido por Rosario

Nicki Nicole formó parte del ciclo de entrevistas del periodista Julio Leiva "El Buscador", del que también formaron parte artistas de la talla de Ricardo Darín, Neo Pistea, Duki, Arncagel. En esta ocasión, la artista rosarina llevó al entrevistador a recorrer su ciudad.

image

Con tomas inéditas del Monumento a la Bandera, del show por el tricentenario y de distintos puntos de la ciudad, la cantante protagonizó un mano a mano de más de una hora lleno de recuerdos. Juntos recorrieron su barrio, pasaron por la Plaza San Martín y hasta visitaron su escuela primaria.

Nicki Nicole volvió a su escuela primaria

Desde un aula de la Escuela N.º 67 “Juan Enrique Pestalozzi”, donde transitó sus primeros pasos en la educación, Nicki reflexionó: “Mi búsqueda hoy es encontrarme conmigo misma. Volver a las raíces suena muy cliché, pero es muy necesario en todos los ámbitos de la vida".

Y agregó: "Vas pasando por diferentes situaciones, crecimientos y maneras de ver el mundo, y perdés la chispa de la primera vez que lo miraste con tus ojos. Cuando empezás a ponerte los lentes de otra persona, ves cruzado entre lo que vos ves y lo que otros ven. Creo que mi búsqueda hoy es la esencia, el encontrarse con uno mismo”.

image

La artista volvió a caminar por los pasillos y aulas de su infancia. “Estamos en mi primaria, en Rosario, en la escuela Pestalozzi, donde crecí, me eduqué, aprendí a leer, a escribir, básicamente a formarme y donde tuve mis primeros amigos”, contó con un mate en mano, al iniciar la entrevista con Leiva.

Nicki Nicole volvió a la plaza San Martín

Más tarde, la cantante se trasladó junto al periodista a la Plaza San Martín. “De chica siempre buscaba salir de mi casa porque era un caos. La plaza fue un gran refugio, donde además rapeábamos. Era una plaza de soñadores, nos juntábamos a manijearnos entre nosotros”, recordó Nicki

Mientras recorrían la plaza rosarina Nicki relató cómo esos encuentros fueron el punto de partida de su carrera musical: “Nos sentábamos en los bancos, comprábamos una Coca con unas papitas, yo venía en bici y esto estaba lleno”.

Embed

Noticias relacionadas
La Renga llega a Rosario en diciembre.

La Renga vuelve a Rosario: cómo comprar entradas para el show de fin de año

Inés Garland estará en Rosario el fin de semana para presentar su libro en la Feria y compartir en un club de lectura

La escritora Inés Garland presenta en Rosario su celebrado libro en torno a la menopausia

Joaquín Furriel confirmó su romance con una abogada española

Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Luck Ra sorprendió a los seguidores de Nicolás Behringer con un show gratuito 

El emotivo gesto de Luck Ra con el campeón de "La Voz Argentina" en su primer show

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Franco Bartolacci cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Ovación
Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Policiales
Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

La Ciudad
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco