Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

La cantante fue parte del ciclo de entrevistas "El Buscador" y llevó al periodista a conocer los lugares que marcaron su infancia en la ciudad

Hace tan solo unas semanas , Nicki Nicole fue la protagonista del show central por el tricentenario de Rosario. Con entrada libre y gratuita, miles de rosarinos colmaron el Monumento a la Bandera para disfrutar del espectáculo “De Rosario para Rosario” , encabezado por Nicki y Juan Carlos Baglietto, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial , dirigida por Nicolás Sorín .

Durante su paso por la ciudad , la joven cantante aprovechó para grabar una entrevista con Julio Leiva . Luego de su histórica presentación, el periodista, creador del ciclo "El Buscador", compartió una charla íntima con la rosarina mientras recorrían distintos rincones de Rosario.

Llevando una vez más a su ciudad natal a lo más alto, Nicki habló sobre sus inicios en la música, el show en el Monumento a la Bandera, y sus mayores miedos, y contó anécdotas inéditas.

Un recorrido por Rosario

Nicki Nicole formó parte del ciclo de entrevistas del periodista Julio Leiva "El Buscador", del que también formaron parte artistas de la talla de Ricardo Darín, Neo Pistea, Duki, Arncagel. En esta ocasión, la artista rosarina llevó al entrevistador a recorrer su ciudad.

image

Con tomas inéditas del Monumento a la Bandera, del show por el tricentenario y de distintos puntos de la ciudad, la cantante protagonizó un mano a mano de más de una hora lleno de recuerdos. Juntos recorrieron su barrio, pasaron por la Plaza San Martín y hasta visitaron su escuela primaria.

Nicki Nicole volvió a su escuela primaria

Desde un aula de la Escuela N.º 67 “Juan Enrique Pestalozzi”, donde transitó sus primeros pasos en la educación, Nicki reflexionó: “Mi búsqueda hoy es encontrarme conmigo misma. Volver a las raíces suena muy cliché, pero es muy necesario en todos los ámbitos de la vida".

Y agregó: "Vas pasando por diferentes situaciones, crecimientos y maneras de ver el mundo, y perdés la chispa de la primera vez que lo miraste con tus ojos. Cuando empezás a ponerte los lentes de otra persona, ves cruzado entre lo que vos ves y lo que otros ven. Creo que mi búsqueda hoy es la esencia, el encontrarse con uno mismo”.

image

La artista volvió a caminar por los pasillos y aulas de su infancia. “Estamos en mi primaria, en Rosario, en la escuela Pestalozzi, donde crecí, me eduqué, aprendí a leer, a escribir, básicamente a formarme y donde tuve mis primeros amigos”, contó con un mate en mano, al iniciar la entrevista con Leiva.

Nicki Nicole volvió a la plaza San Martín

Más tarde, la cantante se trasladó junto al periodista a la Plaza San Martín. “De chica siempre buscaba salir de mi casa porque era un caos. La plaza fue un gran refugio, donde además rapeábamos. Era una plaza de soñadores, nos juntábamos a manijearnos entre nosotros”, recordó Nicki

Mientras recorrían la plaza rosarina Nicki relató cómo esos encuentros fueron el punto de partida de su carrera musical: “Nos sentábamos en los bancos, comprábamos una Coca con unas papitas, yo venía en bici y esto estaba lleno”.