La Capital | La Ciudad | Cáncer de Mama

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cuáles son los métodos indicados de acuerdo a la edad. Por qué importa el tipo de mama que cada mujer tiene. La tecnología y el acceso

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

21 de octubre 2025 · 09:15hs
Los equipos que realizan la mamografía han mejorado a través de los años para darle mayor bienestar a la mujer 

Los equipos que realizan la mamografía han mejorado a través de los años para darle mayor bienestar a la mujer 

Durante el mes de octubre se multiplica la difusión de información sobre el cáncer de mama, el tumor más diagnosticado en Santa Fe, con más de 1.600 nuevos casos por año. En la detección precoz la clave está en las imágenes que se toman con un mamógrafo, una ecografía u otros métodos en los casos en los que es necesario. Sobre la importancia de los chequeos, cuándo realizarlos, en qué momento repetirlos y las prácticas requeridas cuando se precisa más información, habló Cristian Arce, especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Rosario.

El médico señaló que encontrar las lesiones cuando todavía son muy pequeñas permite que el tratamiento sea menos complejo y agresivo: "En tumores de un centímetro, o menos, existen altas chances de curación". Por el contrario, cuando va creciendo, "las posibilidades de una remisión total son menores".

"El dos por ciento de las lesiones que encontramos en mamografías o tomografías deben ser chequeadas nuevamente a los seis meses. Son lesiones con todo el aspecto de benignas pero al ser nuevas debemos observarlas nuevamente. Otro porcentaje similar va a necesitar una biopsia", comentó Arce.

Los controles periódicos son sumamente importantes. "Hay que consultar anualmente o ante alguna duda al ginecólogo o mastólogo que son quienes indicarán el tipo de estudio de acuerdo a la edad y la historia de cada persona", dijo Arce.

En general se indica "una mamografía entre los 35 y 40 años" y luego, una por año. Sin embargo, por distintos motivos, esa recomendación global puede ser modificada. De allí que sea clave la mirada de un profesional.

Señales de alarma

"Si hay una dureza en la mama que la mujer se palpa o derrame de algún fluido por el pezón, o retracción del mismo, eso amerita una consulta rápida, y si no hay síntomas pero la mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de mama en la familia, sobre todo si le ocurrió a una madre, una hermana, es necesario iniciar los exámenes diez años antes de la edad en la que esa familiar tuvo la enfermedad", remarcó.

El especialista comentó a La Capital que tanto a nivel privado como público están disponibles los controles básicos que necesita cada mujer para detectar un cáncer de mama a tiempo. "Es cierto que hay personas que no tienen acceso al sistema de salud, que por cuestiones económicas no llegan, pero en hospitales públicos y en el sector privado, los mamógrafos están disponibles y se otorgan turnos".

mamogfia ok

Tecnología: cuándo y por qué cada método

¿Hay mujeres que no se realizan los controles anuales por temor a, justamente, tener que enfrentar un diagnóstico?

Sí, eso sucede. Hay miedo por ese motivo pero también por el dolor o molestias que puede provocarle el estudio. Les puedo decir que con los nuevos equipos y la alta tecnología, con terminaciones más anatómicas con las que cuentan los equipos, materiales no tan rígidos, eso cambió mucho. Las pacientes ya no se quejan como años anteriores, por lo tanto, no debería ser un impedimento para los controles.

¿Y con qué métodos se cuenta en la actualidad?

El screening (que son estudios que se hacen en poblaciones sin síntomas), que en cáncer de mama es la mamografía, según la OMS debe hacerse al menos una entre los 35 y los 40 años. Y a partir de los 40 todos los años una mamografía. Otro método es la ecografía a la que recurrimos en personas con mamas muy densas, muy fibrosas. A esas mujeres debemos hacerles ambos estudios. También existe la resonancia con contraste endovenoso y más recientemente contamos con la mamografía contrastada. Estos ya no son métodos de screening sino que los indican cuando hay dudas por mamografía o ecografía, o los usamos en pacientes de alto riesgo.

cancer de mama

En mujeres que han tenido cáncer de mama, ¿cómo son los controles?

Esto va a depender de cada caso pero al principio, en general, los chequeos con mamografía y ecografía se hacen cada seis meses. Además, cuando es necesario, puede recurrirse a la resonancia o mamografía contrastada. Si la persona tiene un expansor de mama (por una cirugía), por ejemplo, podría haber cierta complicación para la mamografía pero no está contraindicada.

En adultas mayores, ¿es necesario hacerse estudios para intentar detectar cáncer de mama?

Es una pregunta que nos hacen en forma habitual en el consultorio. De acuerdo a los criterios internacionales las pacientes deben realizarse mamografía toda la vida. Si la paciente tiene 80 años y está bien, no hay por qué no hacerse estudios. Solo queda exenta la persona que ya quizá ya tenga otras complicaciones graves de salud, pero si no hay impedimentos, todas deberían hacerse los chequeos aunque sean grandes.

Si se decide una punción, ¿qué rol juega el diagnóstico por imágenes?

Un rol importantísimo. Este procedimiento se hace bajo guía de imágenes de mamografía o de ecografía. Actualmente se hacen algunas biopsias bajo guía de mamografía contrastada. Pero la mayoría de las punciones se realizan con los primeros métodos que mencioné. El especialista en imágenes, y quienes nos dedicamos a la subespecialidad mama, diagnosticamos el cáncer _y lo ideal, como dije, es hacerlo lo antes posible_, y en el caso de la punción, debemos enviar buenas muestras al anatomopatólogo para que pueda hacer el diagnóstico definitivo.

¿Cómo está diagramado el trabajo en equipo para asistir a las pacientes?

Ante todo, el trabajo en equipo es fundamental. Somos parte de un grupo en el que todos necesitamos del otro, desde lo administrativo en cuanto a la recepción de los pacientes, las asistentes técnicas que son quienes realizan las mamografías, nosotros (los médicos) que estamos en contacto permanente con los mastólogos y anatomopatólogos, y las personas que transcriben nuestros informes. Es un grupo que en forma coordinada brinda a la paciente el estudio, su diagnóstico y su tratamiento. Cuanto antes, mejor.

Noticias relacionadas
Sin clases hoy y mañana en la UNR. El paro es en protesta porque el Gobierno nacional se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Hugo Alconada Mon y Juan Sasturain protagonizan la jornada del martes en la Feria del Libro Rosario

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado en la manifestación realizada la semana pasada 

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

El proyecto de la protectora plantea la prohibición en el uso de armas como gomeras, ruleros y hasta rifles de aire comprimido que ponen en jaque la fauna silvestre de Rosario.

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

¿Chechu Bonelli y Grego Rosello juntos?: los rumores de un nuevo romance

¿Chechu Bonelli y Grego Rosello juntos?: los rumores de un nuevo romance

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Franco Bartolacci cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Ovación
Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Policiales
Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

La Ciudad
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco