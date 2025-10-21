Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

La víctima, de 45 años, había denunciado reiteradamente a su agresor, contaba con botón de pánico y medidas de restricción.

Una mujer fue asesinada a puñaladas frente a sus hijos por su expareja en la ciudad de Santa Fe . El hecho ocurrió este martes a la madrugada cuando el hombre ingresó de forma violenta a la vivienda de la víctima y la atacó con un arma blanca.

La víctima de este nuevo femicidio fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de 45 años. La mujer tenía botón de pánico y había logrado establecer medidas de restricción sobre su expareja tras varias denuncias.

Los hechos ocurrieron delante de los hijos de la mujer asesinada: una joven de 25 años y un muchacho de 21. Según trascendió la hija intentó intervenir para frenar el ataque y resultó herida en una mano. El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, en barrio Loyola Norte.

Vecinos confirmaron que escucharon los gritos de auxilio y vieron cómo el agresor escapaba del lugar. El femicida continúa prófugo y es buscado por la policía. En tanto, la hija de la víctima permanece fuera de peligro y fue asistida por personal médico tras el brutal ataque.

>>Leer más: Doble homicidio en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Mil denuncias y ninguna respuesta

“Mi hija hizo mil denuncias, pero la Policía nunca hizo nada. Le pusieron el botón de pánico, pero él siempre venía a molestarla, saltaba las rejas, le pegaba. Muchas veces me pegó a mí también cuando la defendía”, relató la madre de la víctima.

Según relató, el vínculo violento llevaba más de 20 años, con períodos en los que el agresor desaparecía durante días consumiendo alcohol y drogas, para luego regresar y ejercer violencia física y psicológica.

“Ella ya no quería vivir más con él. No entendía que se había terminado. No tenía motivos para matarla, mi hija no le debía nada. Todo lo que había en esa casa era de ella”, contó.

la madre apuntó directamente contra el sistema judicial y las fuerzas de seguridad: “Mi hija hizo muchas denuncias y nadie la protegió. Entran y salen, y siempre terminan matando. ¿Dónde están la Policía, los jueces? Las mujeres estamos desprotegidas. Hoy matan una por día.”

>>Leer más: En medio de una ola de femicidios, nuevos casos de banalización de violencia de género

Movilización en Santa Fe

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe convocó a una marcha de antorchas para este martes a las 18 horas, que partirá desde la Municipalidad de Santa Fe, en Salta 2950, hacia la Casa de Gobierno.

La manifestación se organiza en respuesta a una escalada de violencia de género y femicidios registrada en las últimas horas en la provincia: un intento de femicidio ocurrido el lunes, un femicidio consumado durante la madrugada del martes y un doble crimen en la ciudad de Reconquista.

Desde la Asamblea advirtieron que los recientes ataques reflejan “la falta de políticas efectivas de prevención y acompañamiento a las víctimas”, y reclamaron acciones concretas que garanticen la protección de las mujeres y diversidades.