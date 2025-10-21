La Capital | La Ciudad | financiamiento universitario

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

El titular de la UNR, Franco Bartolacci, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.

21 de octubre 2025 · 10:41hs
Sin clases hoy y mañana en la UNR. El paro es en protesta porque el Gobierno nacional se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario

Foto: La Capital / Archivo.

Sin clases hoy y mañana en la UNR. El paro es en protesta porque el Gobierno nacional se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario

Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno promulgó hoy la ley de financiamiento universitario, pero con la particularidad de dejarla en suspenso a la espera de que el Congreso justifique o explique la fuente de financiamiento en el marco de la ley de administración financiera. Esa decisión causó un profundo malestar entre los rectores de las universidades públicas, quienes acudirán ante la Justicia para exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la ley aprobada por el parlamento.

Mientras tanto, docentes y no docentes de las distintas universidades públicas de todo el país cumplen hoy y mañana un paro pro 48 horas en contra de las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei para el sector.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, afirmó que el gobierno “tenía la responsabilidad de ejecutar la ley tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación. Los rectores fuimos muy responsables en este camino. A pesar de una situación muy precaria por la que atravesamos. Logramos que una ley muy responsable, que no compromete fiscalmente al estado y que da una solución al problema salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino”.

Bartolacci exigió que “se cumpla la ley, ni más ni menos que eso. Si no cuál es el sentido del Congreso Nacional, cómo es el funcionamiento de la república en Argentina. Nos preocupa esta decisión que tomó el Gobierno, que está a tono con lo que hizo con discapacidad. Vamos a reunirnos en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se hará esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Allí, vamos a definir el carácter de una acción colectiva que el Consejo llevará adelante en la justicia para exigir la aplicación de la ley”.

>> Leer más: Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

En declaraciones a LT8, el titular de UNR remarcó: “Con la misma responsabilidad con la hicimos todo el camino hasta acá, iremos a la Justicia para que se aplique la ley, tal como fue resuelta por el Congreso. Es lo que corresponde. No es cierto el argumento de que el Gobierno nacional no pueda redefinir partidas para cumplir con lo que la ley dispone. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, no sola las Universidades sino el país”.

“Cómo se explica que se hayan aumentado un mil porciento los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Hay atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo Nacional para redistribuir partidas y cumplir con los objetivos y se han distrubuido de manera discrecional por decisión del Gobierno. No es cierto que no hay recursos para atender lo que establece la ley, ni que no hay posibilidades en las atribuciones del Ejecutivo con eso que la ley dispone. Por eso iremos a la Justicia: para que la ley se aplique tal como fue aprobada”, subrayó Bartolacci.

Embed - PROMULGAN FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES QUE ESTÁN SIN PRESUPUESTO - FRANCO BARTOLACCI

El rector de la UNR destacó que la no aplicación de la ley “pone en peligro el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario. Hoy estamos con una medida de fuerza en todo el país que es consecuencia de esta situación. Si tenemos dificultades para desarrollar con normalidad las actividades en el ámbito universitario, de aquí a fin de año, es pura y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional con una ley que para su aplicación demanda un 0.2 por ciento del PBI. No compromete fiscalmente al estado”.

>> Leer más: Docentes de la UNR van al paro este martes y miércoles por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

“No es cierto que no hay recursos. No hay voluntad de resolver un problema que es grave. Hay un dato que ejemplifica la gravedad de la situación: el 80% de los docentes universitarios de todo el país están cobrando por mes entre 200 mil y 600 mil pesos. La ley contenía una respuesta responsable para eso. Además, estamos ante el desafío de que se apruebe un presupuesto para el año que viene. Si vamos por tercera vez a tener un presupuesto reconducido, la situación será límite”, agregó.

Financiamiento universitario: el Gobierno no aplica la ley

Después de la ratificación en el Congreso, este martes se promulgó la ley de financiamiento universitario y lo mismo ocurrió con la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó atada a la aprobación del presupuesto 2026 para establecer de dónde saldrá el dinero que requieren.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei repiten el argumento con el que se postergó la implementación del proyecto para mejorar la atención a personas con discapacidad. Las autoridades del Poder Ejecutivo nacional señalaron que los legisladores sólo definieron el origen de los fondos necesarios "de manera genérica" y se limitaron a "habilitar una readecuación de partidas".

La última publicación en el Boletín Oficial indica que la recomposición para sostener al Hospital Garrahan, las residencias en salud y las universidades públicas debe articularse a través del presupuesto 2026. "Dicha discusión parlamentaria es el escenario óptimo para que se debata la forma en la que se financiarán los gastos que se establecen", indicaron el jefe del Estado argentino y sus ministros.

Noticias relacionadas
Los docentes universitarios rosarinos, nucleados en la Coad, van al paro este martes 21 y miércoles 22 de octubre

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Los equipos que realizan la mamografía han mejorado a través de los años para darle mayor bienestar a la mujer 

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Hugo Alconada Mon y Juan Sasturain protagonizan la jornada del martes en la Feria del Libro Rosario

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado en la manifestación realizada la semana pasada 

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

Rumores sobre cambios en el gabinete de Milei: ¿se va el canciller Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Franco Bartolacci cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Ovación
Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Policiales
Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

La Ciudad
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco