La Capital | Policiales | Abuso sexual

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

El hombre de 50 años es la expareja de la madre de la víctima menor de edad y convivía con ella. Lo detuvieron a más de 400 kilómetros de la ciudad

21 de octubre 2025 · 11:31hs
El acusado por abuso sexual estaba viviendo en Esquina.

Foto: PDI.

El acusado por abuso sexual estaba viviendo en Esquina.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este martes un operativo especial por una causa sobre abuso sexual. Fuentes oficiales confirmaron que el padrastro de la denunciante fue identificado en la provincia de Corrientes por un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario.

Las fuerzas de seguridad se encargaron del traslado en el marco de un exhorto impulsado por la Justicia santafesina. El detenido estaba viviendo en Esquina, una localidad ubicada a más de 400 kilómetros de la ciudad.

A partir de la autorización judicial en territorio correntino, los agentes de la PDI fueron a la comisaría 1ª a buscar al presunto abusador. Luego de los trámites de rigor, el pesonal volvió a Rosario y R. L. B. quedó bajo custodia a la espera de la imputación por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Qué dice la denuncia de abuso sexual?

La denuncia que recibió la fiscal Mariángeles Lagar indica que el sospechoso violó a su hijastra menor de edad mientras vivía con ella. Actualmente estaba separado de la madre de la víctima.

Detenido PDI Esquina abuso sexual

La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a Rosario a un hombre de 50 años detenido en la localidad correntina de Esquina por una denuncia de abuso sexual.

Los investigadores comprobaron que el detenido se había ido de Rosario. Después del viaje a Corrientes se instaló en una vivivenda ubicada sobre la calle Senador Manzini.

>> Leer más: Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Confirmado el paradero, la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI se encargó de identificar y trasladar al acusado. Luego del procedimiento, el MPA debe solicitar la audiencia imputativa para esclarecer los hechos denunciados.

Previamente, la Fiscalía había solicitado la captura por abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple. De acuerdo a la denuncia, todo ocurrió mientras la expareja de la madre de la víctima convivía en un domicilio de Rosario.

Noticias relacionadas
Doble homicidio en Reconquista. La casa donde ocurrió del caso policial que sacudió a la ciudad

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

La balacera ocurrió en la zona sur de Rosario. La Policía reportó la detención de dos sospechosos.

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Luego de secuestrarlo cerca de 27 de Febrero y circunvalación Ezequiel A. fue baleado en Julio Vanzo al 8000, en barrio Godoy.

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Máximo Nahuel Gómez fue asesinado en Juan XXIII al 5600, en la zona sudoeste de la ciudad

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: Botinera nunca más

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Este miércoles vence el plazo de la Ley de Nietos. Estas son las claves y advertencias para acceder a la ciudadanía española sin quedar afuera

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Ovación
Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior
Ovación

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Newells espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami