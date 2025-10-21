Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

El hombre de 50 años es la expareja de la madre de la víctima menor de edad y convivía con ella. Lo detuvieron a más de 400 kilómetros de la ciudad

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este martes un operativo especial por una causa sobre abuso sexual . Fuentes oficiales confirmaron que el padrastro de la denunciante fue identificado en la provincia de Corrientes por un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario.

Las fuerzas de seguridad se encargaron del traslado en el marco de un exhorto impulsado por la Justicia santafesina. El detenido estaba viviendo en Esquina , una localidad ubicada a más de 400 kilómetros de la ciudad.

A partir de la autorización judicial en territorio correntino, los agentes de la PDI fueron a la comisaría 1ª a buscar al presunto abusador. Luego de los trámites de rigor, el pesonal volvió a Rosario y R. L. B. quedó bajo custodia a la espera de la imputación por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La denuncia que recibió la fiscal Mariángeles Lagar indica que el sospechoso violó a su hijastra menor de edad mientras vivía con ella . Actualmente estaba separado de la madre de la víctima.

Detenido PDI Esquina abuso sexual La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a Rosario a un hombre de 50 años detenido en la localidad correntina de Esquina por una denuncia de abuso sexual. Video: PDI.

Los investigadores comprobaron que el detenido se había ido de Rosario. Después del viaje a Corrientes se instaló en una vivivenda ubicada sobre la calle Senador Manzini.

>> Leer más: Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Confirmado el paradero, la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI se encargó de identificar y trasladar al acusado. Luego del procedimiento, el MPA debe solicitar la audiencia imputativa para esclarecer los hechos denunciados.

Previamente, la Fiscalía había solicitado la captura por abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple. De acuerdo a la denuncia, todo ocurrió mientras la expareja de la madre de la víctima convivía en un domicilio de Rosario.