Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

La secretaria Electoral Nacional en la provincia dijo todo el material para los comicios ya está en poder del Correo para ser distribuido en las escuelas.

21 de octubre 2025 · 12:34hs
La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional

Celina Mutti Lovera / La Capital

La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional, pero en Santa Fe rige hace varios años 

Ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones nacionales de medio término que se realizarán el domingo próximo en todo el país. El gobierno de presidente Javier Milei enfrentará el primer test oficial de su gestión iniciada en diciembre de 2023. Si bien en algunas jurisdicciones se elegirán diputados y senadores nacionales, en el caso de Santa Fe se tratará de una elección más sencilla ya que la provincia renovará 9 bancas en la Cámara Baja.

Los comicios del domingo también presentan como dato novedoso la implementación de la boleta única de papel (BUP) a nivel nacional, un sistema que rige desde hace varios años para las elecciones de cargos en el ámbito provincial.

La secretaria Electoral Nacional en la provincia de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, señaló este martes que todo el material electoral “ya fue entregado al Correo para que se haga la distribución y todo llegue en tiempo y forma el sábado a los establecimientos educativos en los que se votará. Siempre se hace el despliegue un día antes, así para el domingo está todo asegurado en las escuelas”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria confirmó que a esta altura de la semana “hubo un 70 por ciento de confirmaciones” de las notificaciones para ejercer funciones como autoridad de mesa. “El resto de los puestos se cubrirán con las listas de contingencias que tiene cada delegado de zona”, agregó.

“En Santa Fe vamos a renovar nueve bancas de diputados nacionales, es decir que se vota en una sola categoría. Entendemos que no habrá inconvenientes al momento de realizar el escrutinio. Son 16 agrupaciones políticas las que compiten en la provincia. El escrutinio tiene su complejidad, pero al haber una sola categoría entendemos que para Santa Fe será rápido. Además, los santafesinos ya están acostumbrados a votar con boleta única”, agregó Gutiérrez.

La funcionaria precisó que los primeros resultados o tendencias oficiales se publicarán en la página de la Justicia Nacional Electoral a partir de las 21, y a partir del mismo domingo “ya se pueden realizar los trámites para justificar el no voto. Hay 60 días para hacer el trámite. Las cuestiones que justifican la no concurrencia a votar son: la de estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación; por razones de enfermedad o cuidado de familiares debe presentarse certifico, como también en el caso de compromisos laborales. Si no se justifica, queda en padrón de infractores”, agregó Gutiérrez.

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior
Newells espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

