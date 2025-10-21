La Capital | Información General | argentina

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

La familia de Paola Lens solicitó ayuda para dar con el paradero de la joven de 26 años. Sospechan que podría ser víctima de una red de trata de personas

21 de octubre 2025 · 17:39hs
La argentina Mariana Paola Lens

La argentina Mariana Paola Lens, de 26 años, desaparecida en España

Una argentina hace ocho días que está desaparecida luego de viajar a España. Su familia está desesperada y pide ayuda para poder encontrarla, ya que eliminó su cuenta de WhatsApp y bloqueó a sus allegados de Instagram. Temen que esté siendo víctima de trata de personas.

Paola Mariana Lens buscó trabajo a través de una aplicación, la cual la familia desconoce, para trabajar en el exterior. La joven de 26 años y oriunda de Villa Devoto aplicó para dos entrevistas y fue contratada como niñera de una pareja alemana en Palma de Mallorca. La paga prometida eran 300 euros y le aseguraban alojamiento, comida, gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, por su parte Lens tenía que trabajar ocho horas por día.

Lens viajó el 6 de octubre a España y todo marchaba de acuerdo con el plan, sin embargo, el 14 dejó de tener contacto con su familia, las conversaciones fluidas con la madre quedaron en la nada y desapareció. "Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz“, declaró Gabriela, su madre, a Cronica TV. Después del 14 de octubre, Lens, según relató su mamá, “desinstaló WhatsApp y empezó a bloquear contactos de Instagram”. Fue allí donde la familia comenzó los trámites para realizar la denuncia.

Dónde está la joven argentina

Gabriela contó que otra joven en España se pudo comunicar con Lens, pero que hablaron muy poco tiempo: “A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía”.

>> Leer más: Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Otros amigos se lograron contactar con Lens por un puñado de segundos, hasta se llegó a realizar una videollamada en donde no habló, pero se la notó visiblemente angustiada, relató Gabriela y sostuvo: “Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es”.

La cuenta de Instagram de Lens sigue activa, sin embargo, los familiares, algunos amigos y allegados fueron bloqueados. La familia logró acceder al correo electrónico de la joven de 26 años, pero se encontró que eliminó todos los emails previos a septiembre, por lo que no encontraron el pasaje.

Gabriel relató que intentaron hacer la denuncia en España por medio de un tercero, pero las autoridades se negaron ya que esta persona no conocía personalmente a Paola. Según publicó Infobae, Cancillería argentina ya tomó cartas en el asunto y trabajo “bajo confidencialidad” sobre el caso. Por su parte, la familia radicó la denuncia en la UFI Nº 5 de San Martín, bajo la caratula de averiguación de paradero.

Una conversación preocupante

Lens había viajado a España para poder trabajar y ahorrar dinero con el objetivo de mudarse a Andorra y profesionalizarse en Esquí. Sin saber dónde está, con quién y cuál es su vida cotidiana, Gabriela y su familia no logran entender qué está pasando.

La preocupación creció aún más cuando un amigo de Paola se acercó a la familia para contarle sobre su última conversación, donde la mujer dijo “estoy super bien”, aunque con un tono angustiante. El amigo de Paola intentó averiguar por qué viajó hacia Mallorca y ella respondió tajante: “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”.

El joven le ofreció irla a visitar y Paola, quebrada en llanto, se negó al viaje. Sin embargo, el amigo insistió: “Sí. ¿Cómo qué no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Amiga, escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcudia o para Mallorca y voy para allá”. El audio de la entrevista, reproducido por Crónica TV, se entrecortaba con el llanto de Lens que afirmó estar en Palma de Mallorca.

A la pregunta de por qué había cambiado el número de celular le siguió un silencio y un intercambio de mensajes de afecto entre los amigos. “Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. Ahora tengo un laburo bueno, estoy en la mierda y no quiero volver a cero”, concluyó.

Se trata de Cristian Eugenio Gruning, quien fue acusado la semana pasada por tenencia de drogas y un revólver calibre 22
Por Martín Stoianovich

