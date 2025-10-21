Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

El dueño del vehículo KTM estaba estudiando en el bar de la sede. El presunto ladrón cayó en barrio Acindar tras una persecución con un choque incluido

Una persecución policial concluyó este martes con un joven detenido por el robo de una moto cerca del parque de la Independencia. El dueño estaba en el Club Provincial y se enteró de lo ocurrido cuando la policía ya había recuperado el vehículo como resultado de una persecución hasta el barrio Acindar.

"Todo había pasado una hora antes" , reconoció Pedro mientras estaba en la puerta de la comisaría 2ª a la espera de llevarse el rodado. Mientras tanto, el sospechoso estaba bajo tratamiento en el Hospital Roque Sáenz Peña por lesiones leves. En el intento de huida, el presunto ladrón chocó y logró reanudar la marcha, pero finalmente lo capturaron a unas 30 cuadras del lugar.

El operativo que comenzó en el cruce de bulevar 27 de Febrero y Ovidio Lagos tuvo otros detalles inusuales. El jefe de la Brigada Motorizada, César Astegiano , confirmó que Yair G. dejó la moto tirada detrás de un auto y se metió abajo tratar de evadir a los agentes .

Según fuentes policiales, el maleante se llevó una KTM de 200 cc alrededor de las 9.45 de la mañana y dobló con el semáforo en rojo . Los uniformados que estaban en el lugar empezaron a seguirlo con las balizas y sirenas encendidas por la falta de tránsito, aunque no sabían nada del robo en ese momento.

Detenido moto robada Hutchinson Ferraza 1 Foto: Policía de Santa Fe.

Después de tomar Ovidio Lagos para alejarse del club hacia el sur, el conductor chocó contra un auto en el cruce de avenida Francia y Uruguay. No obstante, siguió manejando en la misma dirección.

La búsqueda del ladrón se cerró en inmediaciones del cruce del pasaje Hutchinson y Néstor Ferraza. El detenido pidió asistencia médica por un traumatismo leve en la zona lumbar, por lo que lo llevaron al hospital antes de trasladarlo hasta las celdas de Paraguay al 1100.

En primera instancia, los efectivos no encontraron ningún pedido de secuestro cuando hicieron la consulta sobre el dominio del vehículo. El dueño se presentó poco después, pero tuvo que llevar la documentación correspondiente al centro porque el rodado aún figura a nombre del titular anterior, residente en Villa Gobernador Gálvez.

Del descuido al alivio

"Siempre llevo la linga, pero estoy acostumbrado a la tranquilidad de Funes. Me excedí en confianza", comentó el propietario de la moto luego de la denuncia. Unas horas antes estaba sentado en el bar de Provincial y no tenía idea de lo que había ocurrido en la calle.

Pedro estaba a punto de entrar a rendir un examen del Instituto General José de San Martín. Mientras repasaba sus apuntas, un docente se acercó a preguntar quién era el dueño de una KTM negra. En cuanto a lo sucedido después, confesó: "Salí pensando que la había estacionado mal y me la habían robado".

Detenido moto robada Hutchinson Ferraza 3 Foto: Policía de Santa Fe.

El estudiante funense sólo había colocado la traba del volante cuando dejó el rodado en la entrada a la sede del Rojo. "Me parecía lo suficientemente seguro y se ve que no", comentó.

Cuando fue a buscar la moto a la comisaría, el joven comprobó que el ladrón había la había puesto en marcha con un destornillador en el tambor. De hecho, el vehículo seguía encendido al mediodía, ya que se había roto el mecanismo.

El rodado que Pedro había comprado hace cuatro o cinco meses sufrió daños importantes: "Tiene todo el manubrio roto, no se puede encender con la llave original. Está rayada sobe los costados, las patitas quedaron destruidas y se rompió el cubre cárter". A pesar de este diagnóstico, mantenía la tranquilidad porque contaba con un seguro de cobertura contra todo riesgo. Después del incidente, concluyó: "Voy a tomar varias medidas de seguridad a partir de ahora".