El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Martes cálido y ventoso en Rosario: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 30 grados, sin probabilidad de lluvias

20 de octubre 2025 · 21:23hs
El martes se presentará mayormente nublado y con viento norte intenso en Rosario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada marcará un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 30.

El viento del norte será protagonista durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h en algunos momentos. Pese a la inestabilidad típica de la primavera, no se esperan lluvias en la región, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.

Las condiciones ventosas podrían generar polvo en suspensión y ráfagas molestas, por lo que se recomienda precaución al circular y evitar la quema de pastizales.

Para la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán templadas, con unos 23 grados hacia el cierre de la jornada.

Cómo estará el tiempo el miércoles

El miércoles continuaría con viento norte y algo de nubosidad, aunque se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que rondaría los 28 grados, con probabilidades de lluvias recién hacia el final de la semana.

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Se trata de una transformación intensa del predio para que, tras los Juegos Suramericanos, sea un polo de eventos culturales, gastronomía y espacio verde. La puja y el "legado"

Por Facundo Borrego
Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Por Juan Iturrez
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
