El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor Martes cálido y ventoso en Rosario: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 30 grados, sin probabilidad de lluvias 20 de octubre 2025 · 21:23hs

El tiempo en Rosario

El martes se presentará mayormente nublado y con viento norte intenso en Rosario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada marcará un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 30.

El viento del norte será protagonista durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h en algunos momentos. Pese a la inestabilidad típica de la primavera, no se esperan lluvias en la región, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.

Las condiciones ventosas podrían generar polvo en suspensión y ráfagas molestas, por lo que se recomienda precaución al circular y evitar la quema de pastizales.

Para la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán templadas, con unos 23 grados hacia el cierre de la jornada.

Cómo estará el tiempo el miércoles El miércoles continuaría con viento norte y algo de nubosidad, aunque se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que rondaría los 28 grados, con probabilidades de lluvias recién hacia el final de la semana.