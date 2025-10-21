La Capital | Economía | CyberMonday

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Más de 900 marcas participarán del evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) para el 3, 4 y 5 de noviembre

21 de octubre 2025 · 12:39hs
Apuesta al Cybermonday. En 2024

Apuesta al Cybermonday. En 2024, el 18% de las ventas totales de las empresas provenía del canal online, y este año esa proporción ya alcanza el 25%.

"En momentos en los que el consumo no pasa su mejor momento, los eventos como el CyberMonday son muy esperados por los consumidores, el volumen de ventas se multiplica entre tres y cinco veces”. Así lo señaló Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), al presentar la nueva edición de esta mega acción comercial cuya 12ª edición se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre.

Casi 900 marcas, 75 de la región litoral, participarán del principal evento de ventas online del país, y en el cual se concentran, en solo tres días, operaciones equivalentes a entre 9 y 15 días de ventas habituales.

Este año, el 46% de las empresas participantes son pymes, que encuentran en el evento “una vidriera para mostrarse junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing”, señaló el director de Cace.

Promociones en vivo

Entre las novedades de esta edición se destacan la sección “Al toque”, que permitirá a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, envíos gratis y marcas destacadas.

También se podrá contar con un bot conversacional desarrollado con inteligencia artificial, Cybot, que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos, ofreciendo recomendaciones y una experiencia más ágil dentro del sitio www.cybermonday.com.ar

Las categorías presentes serán diez: electro y tecno; viajes; bebés y niños; salud y belleza; deportes; indumentaria; muebles, hogar y deco; super, bodegas y gastronomía; autos y motos, y servicios. Además, habrá megaofertas sobre 15 mil productos y estará la sección descolocados, en la que se podrán acceder a productos fuera de estación. También habrá un ranking de los productos más populares entre los usuarios, filtros para detectar megaofertas y un buscador de beneficios bancarios.

Los números del sector

Sambucetti explicó que antes de la pandemia, el comercio electrónico crecía más allá de la actividad económica. Con la consolidación de este canal, empieza a copiar los movimientos.

Aun así, durante el primer semestre del año, el ecommerce argentino alcanzó una facturación de $ 15.317.918 millones, con un incremento interanual del 79%, impulsado por 149,5 millones de órdenes de compra (+46%) y un ticket promedio de $102.449.

En 2024, el 18% de las ventas totales de las empresas provenía del canal online, y este año esa proporción ya alcanza el 25%.

Ecosistema local de ventas

El director de Cace destacó la importancia del avance logístico y financiero del ecosistema para el impulso del sector: “En el Amba, el 41% de las entregas se realiza en menos de 24 horas y, a nivel nacional, el 33%”.

Para los directivos de Cace, ese es un diferencial para fortalecer “el ecosistema de empresas locales” frente al avance de las plataformas internacionales. Por otra parte, el 80% de las compras con tarjeta de crédito se hace en cuotas, y “eso es una ventaja del comercio local, junto con la posibilidad de devolución o el botón de arrepentimiento”.

Desde hace 12 años, en cada edición, el evento no sólo impulsa las ventas, sino que fortalece el ecosistema digital, fomenta la inclusión de nuevas empresas en el canal online y amplía las oportunidades para que millones de usuarios accedan a productos y servicios con beneficios exclusivos.

El economista Carlos Melconian.

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

El empleo hoy. Andrea Avila, CEO de Randstad Argentina, participó en el Coloquio de Idea.

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison, en el Coloquio de Idea.

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Cómo funciona la línea swap que Argentina negoció con Estados Unidos

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Este sábado y domingo la oficina de Salta 2752 abrirá para aquellas personas que aún no cuentan con el último ejemplar del DNI, necesario para votar
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

