La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: "Crecieron en una casa sin ventanas"

El exentrenador del Liverpool habló en un podcast acerca de cómo inciden los orígenes de los futbolistas en su forma de ser y su estilo de liderazgo

21 de octubre 2025 · 13:03hs
Jurgen Klopp se desempeña actualmente como director global de fútbol en el grupo Red Bull

Aunque se encuentra alejado de las canchas, Jurgen Klopp sigue siendo una persona de peso en el mundo del fútbol. En esta ocasión, reflexionó acerca de cómo estructuraba su forma de liderar a los jugadores en función de sus raíces de formación, reconociendo que estas son las encargadas de moldear la personalidad de cada uno.

En una entrevista para el podcast "The Diary of a CEO", el ex entrenador del Liverpool compartió su visión a la hora de gestionar un equipo de futbolistas profesionales: "Los trataba un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre delante de los demás". Llevaba adelante esta metodología de trabajo con el fin de "evitar malentendidos".

El actual director global de fútbol del grupo Red Bull se enfocó en jugadores oriundos de Argentina, Senegal y Alemania para enmarcar las diferencias culturales sobre las que se apoya para comunicarse con ellos: "No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él?". Además, comparó las condiciones de vida del país europeo con el africano: "Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal", sentenció.

La experiencia de Jurgen Klopp con jugadores argentinos

El artífice táctico que llevó al equipo inglés a quedarse con la Champions League en 2019, elogió a los jugadores provenientes del país sudamericano: "Un futbolista argentino entiende el esfuerzo y el sacrificio porque creció en la dificultad". A través de este argumento, destacó que los argentinos viven en un contexto de adversidad que los hace más fuertes: "Su entorno los obliga a pelear cada día por mejorar, y eso se nota en la cancha. Tienen una energía distinta, una forma de sentir el juego que no se enseña".

A lo largo de su carrera como técnico dirigió a tres argentinos: Lucas Barrios (nacionalizado paraguayo), Diego Klimowicz y Alexis Mac Allister. El último con el que compartió vestuario fue el campeón del mundo en Qatar, a quien lo deshizo de elogios: "Es un chico increíble, inteligente, con mentalidad ganadora. Lo apodamos ‘Macca’ y fue una alegría dirigirlo".

Por último, cerró su reflexión acerca de cómo impacto la diversidad cultural en su rol de líder: "No todos crecimos en el mismo mundo, pero en el vestuario debemos entendernos. Y los argentinos, en eso, siempre te enseñan algo".

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Este sábado y domingo la oficina de Salta 2752 abrirá para aquellas personas que aún no cuentan con el último ejemplar del DNI, necesario para votar
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior
Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario
"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro