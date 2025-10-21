La Capital | Información General | nena

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Los padres de Catalina celebraron la evolución de la nena después de 11 horas de cirugía por el accidente en una feria de ciencias

21 de octubre 2025
Hace algunos días, el país está expectante a la salud de Catalina, la nena de Pergamino que resultó gravemente herida tras la explosión de una maqueta durante una feria de ciencias. Después de días complicados en el Hospital Garrahan, la niña logró salir de terapia intensiva y sus padres se manifestaron al respecto: “Es una felicidad enorme”.

Fue el trabajo de los médicos el que logró que después de 11 horas de cirugía, la salud de la paciente pudiera mejorar progresivamente. La operación fue programada debido a daños en la cara, uno de sus ojos y el maxilar. En la intervención, los médicos extrajeron una esquirla de metal que se le había incrustado en el cráneo.

“Pasó de terapia intensiva a una sala común. Está bien, va evolucionando muy bien”, narraron sus padres. “Venir de una cirugía tan grande en una semana y estar en sala común para nosotros es algo impresionante, algo muy lindo. Podemos estar más con ella”, analizaron.

“Lo que nos queda es tratar que ella se recupere lo mejor posible”, sostuvieron sus padres en diálogo con la prensa.

El accidente en la feria de ciencias

El incidente ocurrió el jueves 9 de octubre durante la muestra escolar de ciencias que se llevaba a cabo en una escuela de la localidad bonaerense de Rancagua. La niña, que había viajado a ver a sus tíos, se encontraba en primera fila cuando explotó una maqueta de volcán, lo que provocó un impacto directo en su rostro.

Inicialmente fue trasladada al Hospital San José de Pergamino y, ante la gravedad del cuadro y el riesgo de perder un ojo, fue derivada de urgencia en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

“Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, reflexionó su familia. “Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo, nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia”, contaron.

Afortunadamente, el diagnóstico de Catalina mejora progresivamente y entre cadenas de oración y mensajes de aliento, la familia espera que pronto pueda volver a su casa.

