Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

La misma directiva que lo corrió como gerente deportivo hace cuatro años le dio el equipo de primera para un final de torneo complicado. La oposición apoya al DT

Rodolfo Parody

20 de octubre 2025 · 20:20hs
El sucesor interino de Cristian Fabbiani por los próximos tres partidos, determinantes para el futuro de Newell’s, será Lucas Bernardi. El entrenador, hasta ahora al frente de la reserva rojinegra, fue designado este lunes para conducir al equipo de primera, cuyo primer gran desafío será dentro de 15 días frente a Unión, en el Coloso Marcelo Bielsa. Si bien resta una comunicación entre Astore y Bernardi, está todo encaminado para que asuma este mismo martes.

Su nombramiento, planteado por el presidente Ignacio Astore durante la reunión celebrada este lunes por la tarde en Bella Vista con las fuerzas opositoras que hasta ahora designaron candidatos a presidente, tuvo la aceptación de todos. Los que participaron fueron Cristian D’Amico, de Rojinegro Querido, Juan Manuel Medina y Hernán Botta, de Unen (que postula a Ignacio Boero), y Julián González, de Renovación Leprosa.

La aprobación de la oposición, aclararon distintas de las voces consultadas por este diario, no se trata de una elección por consenso, porque la responsabilidad de esta determinación corresponde a la actual comisión directiva.

La improvisación y falta de previsibilidad derivó en que se demorasen más de 48 horas desde que se dejó cesante a Fabbiani hasta que se confirmara a Bernardi.

Se le planteó al Ogro que no seguiría como entrenador, sin tener asegurado a su reemplazante, pese a que este final se decantaba ante la sucesión de malos resultados del conjunto rojinegro, que ponen en riesgo su continuidad en la primera división, más allá de que tiene margen para salvarse.

Ante la demora para ratificar al técnico, el plantel volvió a entrenar este lunes por la tarde, tras la derrota del viernes contra Argentinos Juniors por 3 a 1, con colaboradores técnicos del club.

Desde este martes se pondrá al frente Bernardi, quien fue preferido por sobre Gabriel del Valle Medina, coordinador de inferiores, otro de los nombres que se tenía en consideración y que fue entrenador interino en noviembre de 2024.

En ese momento, le tocó a Del Valle Medina reemplazar a Ricardo Lunari, quien a su vez se hizo cargo del equipo tras la salida de Sebastián Méndez, en dos partidos, ante Central Córdoba (2-3) e Independiente (2-1), ambos en el Coloso. Hasta que asumió Mariano Soso.

Bernardi aceptó el planteo de la autoridades del club de asumir en este momento crítico que atraviesa Newell’s, luego de conocer que distintas fuerzas opositoras acompañaban su designación. Para el excapitán era una cuestión importante conocer la opinión de los demás.

Fue la misma postura que tuvo en 2021. Siendo un año de elecciones, quiso contar con la aprobación de todo el arco político cuando la anterior comisión directiva, entonces al mando de Cristian D’Amico, le ofreció la gerencia deportiva. En ese instante, tuvo el aval de distintos sectores, incluido el de Astore, entonces candidado a presidente, según manifestó Bernardi. Pero una vez que el actual mandamás rojinegro asumió, Bernardi fue relegado y renunció.

Lo llamativo es que esta misma directiva que lo desplazó, volvió a contratarlo este año para que sea el entrenador de la reserva. Hasta ese momento, se hablaba de una posible candidatura de Bernardi para las elecciones. Con su regreso, esta posibilidad quedó trunca porque un empleado del club queda inhabilitado para postularse.

Ahora, en medio de una urgencia, se le da el equipo de primera. Así, en el lapso de un poco más de cuatro años que lleva esta comisión directiva, Bernardi pasó de convertirse en el gerente deportivo desplazado al máximo responsable de la primera división.

Nadie de los que forma parte de la vida política rojinegra está dispuesto a poner piedras en el camino, ante la necesidad imperiosa de que alguien ocupe el cargo de Fabbiani.

Por ese motivo es que aprobaron que Bernardi sea el conductor del equipo en el cierre del torneo Clausura. Lapso en el que Newell’s necesita evitar el descenso. En la tabla anual, se encuentra a 4 puntos por delante de San Martín de San Juan, que es el que está perdiendo la categoría, con otros cuatro equipos más comprometidos que la Lepra.

La primera experiencia de Bernardi como entrenador de primera fue justamente en Newell’s, entre 2015 y 2016. La realidad era muy distinta a la actual. Porque tendrá que reacomodar a un conjunto fragmentado, que juega mal y que al mínimo contratiempo es derribado.

Una dura tarea que consistirá en levantarles el ánimo a los jugadores y encontrar mínimas respuestas futbolísticas para un tramo final del torneo en el que recibirá a Unión, visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y que culminará con Racing en el Parque.

