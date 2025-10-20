La Capital | Policiales | asesinado

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La víctima sufrió disparos en el pecho y el rostro. Gracias a los testimonios de vecinos, la policía logró detener a dos sospechosos del ataque. Una hipótesis inscribe el crimen en un conflicto entre bandas.

20 de octubre 2025 · 19:51hs
Máximo Nahuel Gómez fue asesinado en Juan XXIII al 5600

Máximo Nahuel Gómez fue asesinado en Juan XXIII al 5600, en la zona sudoeste de la ciudad

La policía identificó al joven asesinado a balazos esta tarde en barrio Triángulo como Máximo Nahuel Gómez, de 20 años. El muchacho fue hallado sin vida pasadas las 16 de este lunes en Juan XXIII al 5600, en la zona del Fonavi de Roullión y Seguí, en la zona sudoeste.

Minutos después del hallazgo la policía detuvo a dos sospechosos en una vivienda de la zona. En ese marco, según información preliminar proporcionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, una hipótesis sobre el mortal ataque lo inscribe en el marco de un enfrentamiento entre bandas por cuestiones de venta de drogas.

Heridas mortales

Pasadas las 16, varios llamados alertaron a la central de emergencias 911 de la presencia de un hombre tendido en el suelo con heridas de bala. Todos provenían de Juan XXIII al 5600 (ex Biedma), en la zona del Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí, en el corazón de barrio Triángulo.

Además de móviles policiales, se hizo presente una unidad del Sies que confirmó la muerte de Gómez con heridas de arma de fuego en el tórax y el rostro. Según las primeras entrevistas a las personas que se acercaron al lugar los autores del crimen fueron dos personas que escaparon a pie.

Los vecinos también indicaron que los presuntos agresores se encontrarían dentro de un domicilio a pocos metros. Los uniformados llegaron al lugar y fueron autorizados a ingresar por la dueña de la casa , donde detuvieron a dos hombres.

Fuentes del Ministerio de Seguridad identificaron a los sospechosos como Brandon L. y Dylan F. El primero, según los voceros consultados, fue apresado el pasado 8 de agosto en inmediaciones de Donado y Mendoza con droga en su poder. Y el otro, con variados antecedentes penales, está sospechado de estar vinculado a la banda liderada por el prófugo Matía Gazzani.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que se investiga la vinculación de ambos con este crimen ya que durante el patrullaje en búsqueda de los autores, los vecinos manifestaron que los hombres se estaban dando a la fuga e ingresaron a la vivienda donde posteriormente fueron detenidos.

También quedó a disposición de la Justicia la mujer que permitió el ingreso de los policías ya que en esa vivienda se secuestraron municiones, drogas, celulares, dinero y varios elementos utilizados para el narcomenudeo.

