La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

Docentes de la UTN, al igual que los de la UNR, realizarán un paro nacional ante la falta de promulgación de la ley de Financiamiento Universitario

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizarán un paro nacional de 48 horas este martes y miércoles de octubre , en reclamo por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por ambas cámaras del Congreso y vetada por el Poder Ejecutivo.

La medida fue anunciada por la Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT) , que nuclea a las 30 facultades regionales y al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Desde la organización remarcaron que la ley es clave para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y recomponer los salarios docentes, fuertemente deteriorados por la inflación.

“El gobierno tiene hasta hoy (lunes) para promulgar la ley, pero el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto, ¿qué más quieren? ”, expresó el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi , quien cuestionó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo.

Según detalló el gremio, durante el paro no se dictarán clases ni se realizarán actividades de investigación, tanto presenciales como virtuales . “Mientras el presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza”, advirtió Mozzi.

Una ley clave para la educación pública

La ley 27.795 de Financiamiento Universitario dispone que el Poder Ejecutivo convoque a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses y garantice fondos para salarios y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

“Es irrisorio que esta ley sea la única herramienta que tenemos para forzar un canal de diálogo con el Gobierno”, señaló el secretario adjunto de FAGDUT, José Gabriele, quien aclaró que el gremio está dispuesto a “rever la medida si el Ejecutivo promulga la ley sin condicionantes”.

Llamado a la ciudadanía

Desde FAGDUT también emitieron un mensaje a la comunidad universitaria de cara a las próximas elecciones. “Pedimos votar con conciencia”, sostuvo Mozzi, en línea con un comunicado difundido días atrás por el gremio, donde los docentes alertaron que ya perdieron el equivalente a seis sueldos en lo que va de la actual gestión.