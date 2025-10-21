Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1

Tras el sobrepaso notable y lógico de Colapinto a su compañero de equipo el pasado fin de semana, hubo una reunión en Alpine. Qué dijo el argentino

Fue el gran tema tuerca del fin de semana. El notable traspaso de Franco Colapinto a su compañero de equipo Pierre Gasly cuando el francés venía penando con su Alpine y el argentino lo superó con autoridad y hasta por lógica en el tramo final de la carrera en Estados Unidos, a pesar de que las instrucciones de la escudería francesa habían sido no alterar posiciones.

En este sentido, Franco Colapinto reconoció este martes que "las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase", luego de la evaluación interna que se realizó en Alpine sobre su polémico traspaso a Pierre Gasly en el final del Gran Premio de Estados Unidos, tras desobedecer las instrucciones de los directores.

Además, el argentino agregó que "fue un fin de semana desafiante en Austin donde tuve muchos problemas con el coche. Tener solo una sesión de entrenamientos, las difíciles condiciones y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a que mi fin de semana fuera complicado".

Colapinto: "La situación del domingo se discutió"

Por supuesto, Franco no pudo esquivar la polémica que se armó alrededor de su lógico sobrepaso a Pierre Gasly. "La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo, pase lo que pase", aseguró de forma autocrítica.

Y agregó: "Estamos todos juntos y todos trabajamos para lograr el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carrera".

Ahora, Franco ya piensa en el Gran Premio de México del próximo fin de semana: "Estoy mirando hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito añade un desafío adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a una multitud tan increíble".