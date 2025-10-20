La Capital | Policiales | hombre

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

La víctima sufrió disparos en el pecho y el rostro. Gracias a los testimonios de vecinos, la policía logró detener a dos sospechosos del ataque. Los efectivos secuestraron en una casa de Juan XIII al 5600 (ex-Biedma) municiones y drogas.

20 de octubre 2025 · 17:34hs
Juan XXIII al 5600

Juan XXIII al 5600, en el barrio Triángulo de Rosario, donde fue hallado un hombre sin vida

Un hombre fue hallado sin vida este lunes por la tarde en barrio Triángulo, de la zona sudoeste de Rosario. Los vecinos alertaron a la central del 911 y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que llegó al lugar constató el hecho. Por su parte, la policía detuvo a dos sospechosos en una vivienda de la zona.

Pasadas las 16, varios llamados alertaron a la central de emergencias 911 de la presencia de un hombre tendido en el suelo con heridas de bala. Todos provenían de Juan XXIII al 5600 (exBiedma), en la zona del Fonavi de Av. Rouillón y Bv. Seguí, en el corazón de barrio Triángulo.

Además de móviles policiales, se hizo presente una unidad del Sies que confirmó la muerte del hombre, el cual aún no pudo ser identificado, y diagnosticó heridas en el tórax y el rostro. Según las primeras entrevistas a las personas que se acercaron al lugar los autores del crimen fueron dos personas que escaparon a pie.

Los vecinos también indicaron que los presuntos agresores se encontrarían dentro de un domicilio a pocos metros. Los uniformados llegaron al lugar y la dueña de casa los dejó ingresar, donde detuvieron a dos hombres, de los cuales no se difundieron sus identidades. Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad expresaron que estas dos personas están siendo investigadas para determinar su vinculación con el hecho ya que durante el patrullaje en búsqueda de los autores, los vecinos manifestaron que los hombres se estaban dando a la fuga e ingresaron a la vivienda donde posteriormente fueron detenidos.

También quedó a disposición de la justicia la mujer que permitió el ingreso de los policías. Además de municiones, los efectivos secuestraron en el lugar drogas, celulares, dinero y varios elementos utilizados para el narcomenudeo.

