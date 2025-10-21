Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Luego de congregar el pasado sábado a más de 20 mil personas en el Hipódromo de Rosario, el festival confirmó su regreso para el próximo 29 de noviembre

El Cumbión del Paraná marcó un nuevo récord de convocatoria el pasado sábado 18 de octubre, cuando más de 20 mil personas se hicieron presentes en el predio del Hipódromo de Rosario para disfrutar de una grilla con grandes exponentes del género.

Artistas de la talla de Mario Pereyra , Bersuit Vergarabat , La Delio Valdez y Los Palmeras desfilaron por el escenario principal para dejar en claro que el cCmbión se consolida como uno de los festivales más importantes de la región.

Asfalto Producciones y All Press fueron las productoras responsables de poner a la altura un espectáculo que legitima a Rosario como una plaza importante para grandes festivales populares.

El predio del Hipódromo se vio colmado de una puesta escénica de primer nivel, sonido a la altura de la gran convocatoria, puesta visual y pantallas para que todo el público presente no se pierda de nada de lo que sucedía sobre el escenario. Además, puestos gastronómicos, barras, sectores de recreación, sumaron comodidad a la oferta artística.

image (92) La Delio Valdés dijo presente en la última edición del Cumbión del Paraná

El Cumbión va por más

Tras el éxito de su última edición, El Cumbión del Paraná no se hace esperar. La productora responsable de su organización confirmó nueva fecha para el próximo sábado 29 de noviembre en el Hipódromo de Rosario. Las entradas ya se encuentran a la venta por el sitio EntadaPlay.com.

Para esta nueva edición, los artistas confirmados son Damas Gratis, La Champions Liga, Los Caligaris, Homero y sus Alegres, El Brujo Ezequiel y Nico Mattioli. Aún resta el anuncio de un gran artista de nivel nacional que se sumará a la grilla