La Capital | Política | swap

El Banco Central oficializó el acuerdo swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Desde la entidad afirmaron que acuerdo es "libre disponibilidad", lo que significa que puede usarse para pagar deuda o intervenir en el mercado cambiario

21 de octubre 2025 · 11:06hs
Cómo funciona la línea swap que Argentina negoció con Estados Unidos

Cómo funciona la línea swap que Argentina negoció con Estados Unidos

A menos de una semana de las elecciones legislativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la firma de una línea swap por u$s 20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En este marco, se conoció cómo será la aplicación de esta ayuda financiera que, en teoría, funciona como un intercambio de monedas.

Para empezar, desde el BCRA se afirmó que los u$s 20.000 millones serán de “libre disponibilidad”. Esto significa que el gobierno puede utilizar parte de este monto para pagar vencimientos de deuda, pero también para intervenir en el tipo de cambio. Es decir, vender dólares desde el Banco Central y evitar que se dispare el precio de la divisa.

“El Banco Central de la República Argentina anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones”, afirmaron desde la entidad conducida por Santiago Bausili en un comunicado.

El swap y la macroeconomía

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, continuaron desde el Banco Central.

>> Leer más: Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Por su parte, Javier Milei se refirió al posible uso del swap para pagar: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma".

"Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el presidente en conversación con Canal 8 de Tucumán.

caputo-besset-tesoro2
Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para avanzar en los detalles de la línea de swap.

Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para avanzar en los detalles de la línea de swap.

Qué es un swap

Un swap entre bancos centrales es un acuerdo financiero que permite intercambiar divisas entre dos países por un plazo determinado, con la obligación de revertir la operación en la fecha acordada y a un tipo de cambio prefijado.

A diferencia de un préstamo, el swap no implica una entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible. Por eso, suele tener costos financieros más bajos que la deuda externa tradicional. Su función es aumentar las reservas brutas, estabilizar la macroeconomía y, especialmente, actuar como una señal de respaldo internacional frente a los mercados.

El acuerdo consta de tres fases:

- Intercambio inicial: el Banco Central entrega pesos y recibe dólares.

- Uso de fondos: esos dólares refuerzan las reservas internacionales y mejoran la liquidez del mercado.

- Cierre de la operación: al vencimiento, el BCRA devuelve los dólares recibidos más intereses y recupera sus pesos.

Cuál es la letra chica del acuerdo con EEUU

Originalmente, un acuerdo de línea swap tiene la función de aumentar las reservas brutas, pero sin impacto en las reservas netas. Este punto es esencial, ya que son las reservas netas las que el Banco Central utiliza para intervenir en el mercado cambiario (en el precio del dólar) o pagar deuda.

No obstante, en el marco del convenio bilateral, un país puede solicitar al otro la activación del swap, que lo habilita a usar cierta cantidad de divisas para realizar operaciones, como pagar deuda o intervenir en el mercado cambiario.

En este caso, una vez finalizado el acuerdo, el banco que solicitó la activación deberá devolver a su par la cantidad de dinero utilizado, con intereses.

Este último punto sirve para entender las declaraciones del presidente y de Santiago Bausili, quien afirmó que los u$s 20.000 millones serán de “libre disponibilidad” para Argentina.

Noticias relacionadas
Se aproximan cambios en el gabinete de Javier Milei

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El proyecto sobre financiamiento universitario generó marchas de apoyo en Rosario.

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Estados Unidos, un destino recurrente del presidente Javier Milei. Foto: AP / Jose Luis Magana.

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

En redes sociales circularon mensajes falsos con la intención de perjudicar electoralmente a Caren Tepp.

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Franco Bartolacci cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Ovación
Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco