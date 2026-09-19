Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos

Es periodista deportivo, representa a Gimnasia y dijo que fue la mejor actuación de su carrera, ganando la medalla de bronce con un ippon

La alegría en el rostro de Ivo Dargoltz, que le dio al judo de Rosario otra medalla en los Juegos Suramericanos.

Ivo Dargoltz en la pelea de este sábado, en la que obtuvo otra medalla para el país en los Juegos Suramericanos

El viernes el judo de Rosario cosechó dos medallas plateadas y ahora Ivo Dargoltz la de bronce en los Juegos Suramericanos , una gran cosecha del deporte de la ciudad. Lo hizo en la categoría de -100 kilos ante el colombiano Balanta y con un ippon.

El viernes fue un gran día para el judo de la ciudad, con dos medallas plateadas. Primero fue de Agustina De Lucía en 63 kilos y ya casi llegando la noche la de Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes obtuvieron el mismo halago en kata-nage no kata.

Dargoltz, que arrancó en semifinales, no pudo con el venezolano Samuel Corzo y luego superó con ippon a Francisco Balanta a 1 minuto y 15 segundos del final, desatando el aplauso del público que lo acompañó y de todos los que coparon el Invencible.

Dargoltz fue bronce en los Panamericanos 2025 cuando peleó contra todos, cuando le cortaron la beca y tuvo que arreglárselas como pudo. Y ya entonces tenía este objetivo que cumplió.

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La emoción de Ivo Dargoltz

"Es poder construir lo que sale de tu cabeza, es incríble", le dijo Dargoltz a RTS. "Hubo muchos altibajos, pero siempore seguí. Se podría no haber dado ahora, pero lo dejé todo y eso me dejó tranquilo, mucho más con la medalla. Se dio de buena forma, lo planificamos con mi equipo de trabajo y se concretó".

"Para le gante que no está en el judo hacer un ippon es muy díficil. Lograr que se caiga de espaldas fue increíble, porque está entre los mejores cincuenta del mundo. Fue una de las mejores cosas que me pasó en la pafrte competitiva", señaló.

"Es un logro compartido con mi familia, mi novia, mi grupo de trabajo. Ellos son los que me bancan, los que me siguen. Así como me llegó, la medalla se las dí a ellos", expresó muy emocionado el que es periodista deportivo.

"Actitudinalmente fue bien planteado, fue una de mis mejores actuaciones en la carrera deportiva", dijo en modo profesional de la comunicación.