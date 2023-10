Crimen en la zona norte: "una cacería" para matar de un tiro en la nuca a un joven

En la nuca

En ese contexto, según los vecinos, ocurrió el ataque que acabó con la vida Chuale y dejó a otro chico herido. "Son pibes que se juntan acá, pero con nosotros siempre estuvo todo bien. Yo vuelvo de trabajar a la noche y los veo, me saludan", contó un residente de la cuadra. "Lo que sí, están con estas cosas que toman, mirá la cantidad de encendedores y esa cuchara", agregó y apuntó a los rastros del consumo de pasta base. Montones de encendedores gastados y una cuchara con restos de sustancia, en el mismo suelo donde todavía había vainas servidas, graficaban la complejidad de la violencia urbana en Rosario.

El miércoles a las 22 un grupo estaba en la esquina de Norma Pons y un pasaje de poca extensión identificado con el número 13112 y que se ubica entre las calles Oncativo y Rubén Naranjo. Según el testimonio de los vecinos, fueron sorprendidos por dos personas que llegaron al lugar en una moto negra y abrieron fuego a la distancia, sin precisar en un blanco determinado más que el tumulto. La secuencia que describieron fue la siguiente: uno de los homicidas empezó a disparar con la moto en movimiento apenas apareció en escena, después frenaron y uno bajó para continuar gatillando en dirección al grupo de chicos que intentaba escapar y protegerse a las corridas.

Chuale corrió por un pasillo que conecta Norma Pons y Héctor Palacios, que es la continuación hacia el norte de calle Polledo. Al final de ese tramo, sobre la vereda oeste de Héctor Palacios, quedó el charco de sangre que marcó el lugar donde se desplomó el joven. Un vecino contó que, según comentarios de testigos, los homicidas también se metieron por el pasillo a bordo de su moto. No pudo precisar si fue para escapar o para perseguir a Chuale, algo que quedó en duda porque tampoco quedó claro en qué momento el muchacho recibió el disparo. Sin embargo, el hombre brindó una descripción tajante: "Fue una cacería".

Cuando un móvil policial llegó al lugar, los vecinos y allegados de las víctimas pidieron que trasladaran al joven que más grave se encontraba. "Como el policía se negó les empezaron a tirar piedrazos y se tuvo que ir", contó un hombre. A Chuale lo llevaron en un auto particular al Heca, donde confirmaron el fallecimiento y le diagnosticaron una herida de arma de fuego con entrada y salida desde la cervical hasta la garganta.

Peligros

"¿Acá le pegaron a Chuale?", preguntó el jueves por la mañana un muchacho a otro que dialogaba con La Capital en la vereda donde se veían los rastros de sangre. "También le dieron al Pabli", agregó y dijo ser amigo de las víctimas. "Nosotros nos conocemos de acá del barrio. Yo me junto con ellos pero ayer no estaba, estaba en mi casa. Cuando escuché me vine para acá y me dijeron que eran dos en un Titán, pero no se les vio nada porque andaban encascados", contó en referencia a que los homicidas llevaban casco puesto.

El pibe confirmó que en el lugar donde fue atacado el grupo suelen reunirse a consumir. "Se juntan los pibes que se drogan. Los encendedores los gastan pipeándola", describió. En ese marco, aseguró que las víctimas no tenían alguna bronca puntual por la cual estuvieran en riesgo y aventuró que los tiradores "se confundieron". "Era un pibe re bueno", agregó.

El contexto que explican quienes conocen la calle en ese sector del norte rosarino es una disputa entre bandas del barrio Fontanarrosa con otra de Cristalería. "Los Colombia contra la Tania", describió el amigo de las víctimas, en alusión a Tania Beatriz Rostro, una mujer de 26 años que está presa con una condena de 16 años acumulada por varios delitos relacionados a su liderazgo de una asociación ilícita y por comercio de drogas. Acerca de "Los Colombia" no hay información oficial ni rumores de calle muy precisos, pero suelen aparecer en boca de residentes de distintos barrios. "Sí, son colombianos y son bastante zarpados", aseguró el joven. "La Tania también, está presa pero manda a tirar. No le importa nada, si ya tiene su condena en el lomo", agregó.

Lo que describe el marco del asesinato de Chuale son las dinámicas de la violencia urbana, más allá de la precisión de quienes arriesgan a aportar nombres propios. En ese sentido, lo que explican es que el peligro alcanza a todo movimiento alrededor de los puntos de venta de drogas. La competencia por el negocio comprende niveles de violencia que exponen a quienes participan de esa trama, pero también a sus allegados o bien a los consumidores.

Desde el lugar donde cayó herido Chuale se ve, hacia el oeste donde pasan las vías del tren, un sauce enorme que es la referencia para los vecinos del búnker más cercano. Así como ese punto, aseguran, en la zona hay varios más. Quienes pasan por ellos, en ocasiones eligen consumir en la calle. Lo que hoy por hoy en algunos sectores configura un riesgo más allá de los conflictos personales. "No nos tenemos que juntar más ahí. Le pasó a un pibe que se juntaba con nosotros y le puede pasar a cualquiera. Y capaz que en ese rafagazo le pegan a un nenito", consideró el amigo de Chuale mientras todavía rondaba la escena del crimen.