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Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó una carrera sin emociones en Concepción del Uruguay

Lineal, sin sobrepasos, Santiago Mangoni largó primero y llegó primero, con Mauricio Lambiris y José Urcera atrás. Los zonales del Turismo Carretera, regulares

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

19 de abril 2026 · 19:40hs
Santiago Mangoni celebra su cuarto triunfo en el Turismo Carretera

Santiago Mangoni celebra su cuarto triunfo en el Turismo Carretera, en Concepción del Uruguay. Una carrera anodina.

El Turismo Carretera pasó por Concepción del Uruguay con una carrera lineal, donde solo los autos de seguridad pusieron algo de emoción. Santiago Mangoni la ganó de punta a punta, lo más novedoso estuvo el sábado y la representación zonal se mostró con altibajos.

La cuarta fecha del campeonato no ofreció entretenimiento. Mangoni la dominó tanto que no hubo espacio para el resto. Ni siquiera cuando en una de las tres largadas Mauricio Lambiris, al cabo el escolta, intentó por afuera pero abortó rápido.

En velocidad lanzada, el balcarceño no tuvo oposición, ni del uruguayo ni de José Manuel Urcera. Largaron en posición de podio y así llegaron. El ganador quedó 6º en el torneo con 91,50 puntos, mientras que Lambiris es 3º con 111 y el rionegrino escolta con 123,50.

Desde la serie más rápida

Para eso, Mangoni ganó la serie más rápida de la mañana que tuvo una particularidad. El autor de la pole no pudo pelearla, porque por una sanción de la fecha pasada, debió largar desde atrás.

Fue una pena que no se haya visto el potencial del pibe Marcos Dianda, el que logró el "uno" en clasificación en su cuarta carrera en el TC y logrando ser el más joven de la historia. Lo hizo con la Challenger del Galarza Racing de la localidad santafesina de Acebal. Todo un hito.

>>Leer más: Facundo Ardusso debuta con Ford en Neuquén, la cuarta marca historica en el Turismo Carretera

El récord del pibe en el equipo de Acebal

Y es mayor porque Dianda se subió a la Dodge en 2023 cuando contaba con 14 años e hizo toda la escalera de la ACTC desde el TC Pista Mouras. Pensar que Ramiro Galarza, el expiloto del TC Pista, dudó mucho en hacerlo subir y antes lo probó en pista en un ensayo privado.

Cuando vio lo que hacía se convenció enseguida y lo respaldó. Eso sí, en carrera poco pudo hacer y finalizó 42º. Entre 57 participantes y en un autódromo con tan pocas chances de sobrepaso, poco fue lo que pudo hacer.

En cambio, su compañero Jonatan Castellano volvió a terminar en el top ten, fue 9º, y lidera el campeonato con 132,50 puntos.

El anterior piloto más precoz en lograr una pole fue Otto Frtizler, con 20 años. Precisamente, fue cuarto con el Mercedes Benz del Maquin Parts de Venado Tuerto, la mejor actuación de un equipo de la región. De hecho, su compañero Diego Azar clasificó 7º. Ambos autos santafesinos, en el top ten.

Los del RUS Med Team de raíces rosarinas estuvieron peleando en el segundo grupo. Pero Juan Bautista De Benedictis siga andando rápido para finalizar 11º. Josito Di Palma quedó 17º, Tobías Martínez 30º y el rosarino Thomas Ricciardi no puede repuntar con el Camry, abandonando a 8 vueltas del final.

>>Leer más: La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Mientras, el de Las Parejas Facundo Ardusso quedó en los escapes de DI Palma, 18º, y el retorno del piloto de Reconquista, Gaspar Chansard, terminó en un lejano 37º puesto.

El ganador de Neuquén, Agustín Canapino, finalizó 5º, el de Viedma Julián Santero abandonó y el de El Calafate, Nicolás Moscardini, finalizó a 1 vuelta en el 47º lugar. Solo el Titán está en Copa de Oro, pero en el 12º y último lugar, mientras que los otros dos están afuera hoy.

Qué pasa con la información de la ACTC

Pasan las fechas y la ACTC no puede equiparar la excelente información que hasta el año pasado brindaba a través de su sitio web oficial.

De nuevo en Concepción del Uruguay no estuvieron disponibles en el formato ágil acostumbrado la información imprescindible sobre las diferentes tandas de ensayos y clasificación, y los resultados de series y carreras. Además de demorar demasiado en actualizar imágenes.

Si la categoría pretende una correcta difusión en todos los medios del territorio argentino, estén o no presentes en los eventos, sería bueno que hagan mucho hincapié en esos aspectos esenciales. Para que la difusión no sufra demoras innecesarias y sea lo rigurosa que una categoría top como el TC debe ser.

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