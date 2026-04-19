Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

El técnico canalla repite la base del equipo que viene de ganar por Copa Libertadores en busca de un paso más hacia la clasificación a los playoffs

Jorge Almirón apuesta fuerte con el equipo. Quiere que Central se acerque aún más a la clasificación.

Para Central la importancia del partido ante Sarmiento de Junín es clara y por eso el entrenador Jorge Almirón pone lo mejor que tiene a mano. No hay motivos para la rotación. Ángel Di María , va al banco de suplentes.

El Canalla viene de hacer un esfuerzo grande en el partido ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, pero estos 90 minutos frente a Sarmiento son los que le pueden darle prácticamente el pase a los octavos de final del torneo Apertura.

En ese contexto, el técnico canalla mantiene la base del equipo que jugó en Asunción, aunque con algún pequeño retoque.

Donde hubo un cambio sustancial, para bien, fue en la citación de Fideo Di María , quien ni siquiera viajó a Paraguay. El campeón del mundo entró esta vez en la convocatoria, pero estará en el banco, a la espera de poder ingresar, siempre y cuando el trámite del partido y el resultado así lo requieran.

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DimariaCML Después de su ausencia en Copa Librtadores, el capitán de Central volvió a ser convocado. Celina Mutti Lovera / La Capital

Se mantiene Jeremías Ledesma en el arco, la defensa vuelve a ser la titular y lo mismo ocurre con el mediocampo y la ofensiva. Sin Copa Libertadores a la vista, Central va con todo en busca de la clasificación.

Los once de Central

El equipo que Almirón pone en cancha será con: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Guillermo Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.