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El superclásico de los campeones con Central: Sifón Úbeda le ganó la pulseada al Chacho Coudet

El Boca de Claudio Úbeda superó 1 a 0 al River del Chacho Coudet en el Monumental. Los dos técnicos fueron campeones en su paso por Central

19 de abril 2026 · 21:28hs
Claudio Úbeda y el Chacho Coudet se saludan en la previa del superclásico. 

Claudio Úbeda y el Chacho Coudet se saludan en la previa del superclásico.  

Claudio Úbeda le ganó la pulseada al Chacho Coudet. El ayudante de Miguel Ángel Russo en Central superó al también extécnico auriazul. Porque Boca derrotó a River por 1 a 0 en un superclásico en el que aprovechó un momento de superioridad sobre el final del primer tiempo para abrir el marcador y así se quedó con todo.

La visita marcó el único gol del partido en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, con un penal ejecutado con maestría por el mediocampista Leandro Paredes. Al final del cotejo, todo River reclamó un penal por un empujó de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, pero ni el árbitro Darío Herrera ni el VAR consideraron que era infracción y así fue triunfo xeneize.

La victoria dejó al equipo que dirige Claudio "Sifón" Úbeda muy bien ubicado en la zona A, en su objetivo de llegar a los playoffs.

Leer más: Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

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Boca avisó con Merentiel

El primer acercamiento del partido fue de Boca, a los nueve minutos, con un gran pase largo de primera del mediocampista Leandro Paredes para la subida del delantero Miguel Merentiel, que no pudo terminar de ingresar al área antes de ser cerrado por ambos centrales del local.

En tanto, River se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del mediocampista Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección: se fue por el poste derecho del arquero Leandro Brey.

En un primer tiempo que se destacaba más por lo disputado que por el juego, las situaciones claras de gol, de ambos lados, se dieron en los últimos minutos.

La mejor jugada de River en el primer tiempo llegó a los 43’, con un remate de media vuelta del delantero Maximiliano Salas desde el borde del área, con un zurdazo que se fue no muy lejos del ángulo derecho de Brey.

Boca aceleró en tiempo cumplido de la primera etapa, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada del local y quedó mano a mano con el guardameta Santiago Beltrán, aunque el delantero uruguayo erró con su remate bajo.

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Gol de Paredes

Y en el segundo y último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo el mediocampista Leandro Paredes, tres minutos después.

El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para abrir el marcador en el superclásico que sería definitivo.

Boca tuvo dos llegadas muy claras en los primeros minutos del segundo tiempo: una salida pésima desde el fondo del defensor Lautaro Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, y éste remató de primera y fue bloqueado por el central Lucas Martínez Quarta.

Solo un minuto después, un disparo por el costado derecho del volante Santiago Ascacibar fue rozado por Beltrán y enviado por encima del travesaño.

Lo tuvo Salas y polémica en el final

A Maximiliano Salas le quedó una pelota alta dentro del área, luego de controlar un remate lejano del volante Aníbal Moreno, aunque el delantero no le dio fuerza a su cabezazo y le dejó la pelota en las manos a Brey.

Luego, un centro desde la izquierda del lateral Marcos Acuña llegó al área chica para el cabezazo de Salas, que se fue muy cerca del travesaño.

El ingresado Changuito Zeballos dispuso de varias contras que no pudo capitalizar y siempre perdió con el arquero Beltrán.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un empujón del defensor Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área y no fue sancionado como penal.

Boca se quedó con todo y tuvo méritos para hacerlo. Y River empujó por el empate hasta el final.

Así, Úbeda que fue ayudante de campo de Miguel Russo en el campeonato de Central logrado en 2023 esta vez venció al Chacho Coudet, que también estuvo a cargo como DT del club de Arroyito, además de haber ganado la Conmebol en 1995 con la casaca auriazul.

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