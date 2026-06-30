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La Liga Cañadense suspendió las actividades tras la muerte del policía atacado en Carcarañá

"Quedan suspendidas todas las competencias programadas por la LCF hasta nuevo aviso", informaron a través de sus redes sociales las autoridades de la Liga

30 de junio 2026 · 09:37hs
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La Liga Cañadense tomó la determinación de frenar las actividades tras la muerte del policía.

La Liga Cañadense tomó la determinación de frenar las actividades tras la muerte del policía.

Las autoridades de la Liga Cañadense de Fútbol decidieron suspender todas las actividades y competencias programadas hasta nuevo aviso, como muestra de duelo por el fallecimiento del efectivo policial Eduardo Damián López después de los incidentes que se generaron en la final del domingo entre Cremería y Sportivo Las Parejas.

López, de 35 años, fue gravemente herido en el encuentro disputado el domingo en Caracarañá y debido a la gravedad de las lesiones fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El agente recibió primero un diagnóstico de muerte cerebral y más tarde se anunció oficialmente su fallecimiento.

Ante este lamentable episodio, la Liga emitió este lunes un comunicado para informar la decisión adoptada ante este grave hecho. "La Liga Cañadense de Fútbol informa que debido al fallecimiento del señor Eduardo López quedan suspendidas todas las actividades y competencias programadas por la LCF hasta nuevo aviso", fue el escueto mensaje subido por las autoridades en las redes sociales.

>>Leer más: Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Comunicado de Cremería

Por su lado, tras los tristes incidentes que se produjeron en las instalaciones del Club Atlético Carcarañá y la confirmación del efectivo policial, la dirigencia de la entidad utilizó sus redes para expresar el dolor por lo sucedido lamentando "profundamente el fallecimiento del oficial Eduardo López" y expresó sus más sinceras "condolencias a sus familiares, seres queridos y a las fuerzas de seguridad a la que pertenecía”.

>>Leer más: Una seguidilla de episodios de violencia en las ligas empañan al fútbol del interior

También, expresó que la entidad “reafirma su total compromiso con el esclarecimiento de los hechos y continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que se encuentre a su alcance para contribuir al esclarecimiento de este aberrante suceso”.

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Precisamente sobre la búsqueda de los responsables de la muerte del agente, las autoridades policiales detuvieron este lunes a dos personas y están en la búsqueda de otros implicados.

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