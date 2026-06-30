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Emotiva despedida al policía asesinado en un partido de la Liga Cañadense

Los restos de Damián López fueron velados en Corrientes al 1800 en medio de una profunda conmoción de los familiares y agentes de las fuerzas de seguridad

30 de junio 2026 · 16:46hs
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Despidieron los restos de Damián López en Corrientes al 1800. 

Celina Mutti Lovera / La Capital

Despidieron los restos de Damián López en Corrientes al 1800. 

Los restos de Damián López, el policía rosarino que murió al ser atacado durante un partido de la Liga Cañadense, fueron despedidos este martes en Corrientes al 1800. Familiares, amigos y agentes de la fuerzas de seguridad de Santa Fe participaron de la emotiva despedida.

El velorio comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta el mediodía. Luego, en medio de una fuerte conmoción de familiares y amigos, los restos fueron trasladados al cementerio "Parque Solar del Señor" de Villa Gobernador Gálvez.

Al morir en cumplimiento de su deber, los restos de López fueron despedidos en medio de una ceremonia realizada en plena calle por la Policía de Santa Fe junto a la Banda de Policía. Allí las fuerzas de seguridad escoltaron el féretro, acompañaron a la familia y realizaron una guardia de honor.

Damián era oriundo de Rosario, padre de dos hijos y hacía diez años que trabajaba en la policía santafesina. El efectivo prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y ese domingo había finalizado su jornada habitual de trabajo cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el encuentro deportivo.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, Damián recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

>> Leer más: Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

Debido a la gravedad del cuadro, el policía fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario.

El ingreso al centro de salud se realizó con custodia y acompañamiento de móviles de la Unidad Regional XVII para agilizar el traslado.

Al llegar al Heca, el paciente fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado empeoró y finalmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral, un cuadro considerado irreversible. Este lunes por la tarde la Fiscalía confirmó el fallecimiento.

Dos detenidos

Por el hecho dos hombres de 35 años fueron detenidos este lunes al mediodía en la región, uno en la localidad de Correa y otro en Carcarañá. No se descarta, incluso, la participación de más personas.

Las acciones fueron ordenadas por el fiscal Juan Pablo Baños y llevadas adelante por la Policía de Investigaciones del departamento Iriondo. En el marco de la causa, se están realizando además otras diligencias, como el análisis de cámaras de seguridad.

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