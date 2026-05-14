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Tensión e incidentes en la búsqueda de un adolescente desaparecido en Baigorria

Equipos periodísticos de Telefé Rosario y El Tres fueron agredidos en Bajada El Espinillo. Aún no hay novedades sobre el paradero de Benjamín Scerra, de 19 años

14 de mayo 2026 · 21:46hs
Tensión e incidentes en la búsqueda de un adolescente desaparecido en Baigorria

Captura de TV (Telefé Rosario)

Equipos periodísticos de Telefé Rosario y El Tres fueron agredidos en Bajada El Espinillo, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en el marco de la búsqueda de Benjamín Scerra, un adolescente de 19 años que lleva cinco días desaparecido.

Según comentaron testigos, familiares de Benjamín y un grupo de amigos se preparaban para hacer una movilización para visibilizar la desaparición del adolescente, cuando habrían recibido un dato con la posibilidad de que Benjamín haya estado retenido en una casa de Bajada El Espinillo, el barrio precario frente a las costas del río Paraná. Una vez allí, el grupo señaló a un hombre como el culpable de la desaparición y se dirigió a su casa. El dueño de la vivienda no se encontraba y algunas de las personas que arribaron al barrio prendieron fuego un utilitario Renault Kangoo, propiedad del hermano del hombre al que buscaban.

Poco después se presentó personal policial, aunque los disturbios se prolongaron en un ambiente muy hostil.

>> Leer más: Granadero Baigorria: el desesperado pedido de la familia de un joven desaparecido

En este marco, los móviles de los canales de aire rosarinos llegaron al lugar para dar cobertura a la noticia y fueron recibidos con beligerancia. El cronista de Telefé Rosario y su camarógrafo fueron agredidos por un numeroso grupo, mientras que también le pincharon dos ruedas al auto en el que llegó el equipo de El Tres.

Los cronistas aseguraron que debieron irse del lugar luego de que la Policía se retirara rápidamente con la situación aún fuera de control.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) denunció la agresión sufrida por los periodistas y repudió los ataques que se produjeron en Bajada El Espinillo.

Muchos rumores y ninguna pista

Mientras tanto, aún no hay novedades sobre el paradero de Benjamín Scerra, aunque en El Espinillo los rumores eran numerosos. Una vecina aseguró que vio al adolescente el pasado sábado, y que le habían robado la ropa y el teléfono celular. Otra gente del barrio dijo que intentaron asaltar a Benjamín en El Espinillo y un hombre que se ofreció a ayudarlo finalmente lo habría secuestrado. Otros afirman que el chico fue asesinado y el atacante escapó a la zona de islas, cruzando el Paraná.

También aseguraron que el hermano del presunto agresor de Benjamín fue detenido, aunque no hubo ninguna información oficial al respecto.

Benjamin 13.5 (2)

A cinco días de la desaparición de Benjamín, su familia continúa buscándolo junto a muchos vecinos de Granadero Baigorria.

Benjamín Scerra, de 19 años, salió el viernes a la medianoche de su casa y no regresó. Le avisó a su papá, Félix, que iba a acompañar a su amigo hasta su casa, en un recorrido de unos 300 metros. Kevin llegó a su casa, pero Benjamín nunca regresó.

En plena madrugada Félix se despertó y advirtió la ausencia de su hijo. Intentó comunicarse, pero el teléfono del adolescente ya estaba fuera de servicio.

Félix intentó desde el sábado hacer la denuncia por la desaparición de su hijo, pero recién el lunes pudo radicarla.

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