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Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia

Las luchas entre bandas armadas dejaron más de 1.600 muertos en lo que va del año

12 de mayo 2026 · 22:54hs
Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia

Cientos de personas huyeron de varias áreas al norte de Puerto Príncipe ante los enfrentamientos entre grupos armados, que dejaron al menos 40 heridos, según alertó la oficina en Haití de Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales.

"Los equipos médicos tuvieron que hacer frente a una afluencia de pacientes con heridas de bala y acoger a más de 800 personas que buscaban ponerse a salvo. Ante el continuo empeoramiento de la situación, MSF se ve obligada a evacuar su hospital y a suspender allí sus actividades hasta nuevo aviso", dijo la ONG en un comunicado.

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En solo 12 horas, MSF atendió a más de 40 personas heridas por disparos, mientras que uno de sus agentes de seguridad resultó impactado por una bala perdida dentro del propio hospital.

El centro de salud está situado en Cité-Soleil, cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, la llanura Plaine du Cul- de-Sac y la comuna Croix-Des-Bouquets, donde los combates de las últimas horas fueron de "extrema intensidad".

"Desde entonces, los disparos no han cesado y el hospital de MSF en Cité-Soleil se encuentra en el centro de los enfrentamientos", agregó.

Añadieron que “actualmente ningún hospital está abierto en la zona donde se desarrollan los enfrentamientos”.

Bandas en guerra

Las hostilidades se reanudaron el domingo entre las bandas Canaan (lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant) y 400 Mawozo, que se enfrentan a un grupo rival formado por Village Renaissance y Pierre 6.

Estas bandas se disputan el control de territorios en los que se encuentran algunas de las empresas más importantes del país, donde ya se produjeron numerosas muertes, aunque no hubo cifras oficiales.

Haití vive una grave crisis de violencia que en el primer trimestre de este año dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos, según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (Binuh). Sin embargo, Naciones Unidas estima que un 27 por ciento de las víctimas mortales es responsabilidad de las pandillas, mientras que el 69 por ciento de los crímenes los adjudica a las fuerzas de seguridad.

De regreso al país tras una visita oficial a Italia, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad. "Se han acordado instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia", dijo el jefe de Gabinete y máxima autoridad del país en un comunicado.

El jefe de Gobierno afirmó que "el Estado no cederá ni al miedo ni a la intimidación".

"Se están movilizando todos los recursos necesarios para neutralizar a los delincuentes, desmantelar las redes criminales y restablecer de forma duradera la paz pública", puntualizó.

Por otra parte, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció el despliegue de varias unidades especializadas y de al menos nueve vehículos blindados "con el fin de socorrer y proteger a la población" debido a los enfrentamientos.

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